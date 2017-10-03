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03.10.2017 10:54 По домам тульских призывников понесли повестки
Алина Фурсенко

По домам тульских призывников отправились повестки

| фото |
«Попаду в военно-морской флот или не попаду - вот что меня больше всего волнует». В этом коридоре далеко не все настроены так решительно, как братья Колядины. Двойняшки не волнуются о нарядах, дежурствах и марш-бросках - только бы не разлучили. И вроде бы, не должны, если оба годны по здоровью.

Мнение, конечно, спросят, но решать будет комиссия. Всего по плану ряды вооруженных сил пополнят 1400 туляков, большинство останутся в пределах Западного военного округа, 60 отправятся на юг, 16 – на Северный флот и еще 10 - на Тихоокеанский. Есть, правда, и те, кто предпочитает альтернативную службу – например, по религиозным соображениям.

Бытовые условия уже не те, что раньше: питание трехразовое, форма новая, портянки забыты. Как рассказал начальник отдела призыва военного комиссариата Тульской области Олег Ермаков, «выдается белье с начесом, белье тонкое, майка с длинным рукавом, тонкие кальсоны, носки – две пары. Куртка демисезонная предусмотрена для несения службы в наряде, мероприятий, которые проводятся в воинских частях. Все что связано с боевой подготовкой – это другой комплект обмундирования, он предусматривает и жилетки, и куртки теплые, и подстежки».

Кстати, если в 2010 году годными к службе признавали порядка 58% призывников, то по итогам последнего весеннего призыва - 74%. Многие действительно хотят в армию, уверяют военкомы. Свою роль сыграл и Указ Президента, по которому не служившим 27-летним мужчинам выдают не военный билет, а справку, и путь на госслужбу для них закрыт. А служить-то всего год с полным гособеспечением и зарплатой.

По словам военного комиссара Тульской области Александра Сафронова, «если он просто стрелок – это 2000 рублей, если гранатометчик или снайпер – денежное довольствие повышается в зависимости от разряда. Контрактник изначально получает в районе 15 тысяч рублей без надбавок, которые начисляют по месту прохождения службы».

Есть у этого призыва и свои новинки. Теперь отсрочка для студентов колледжей и техникумов действует на весь срок обучения, раньше – только до достижения возраста 20 лет. И впервые ряды военных пополнят юнармейцы. Отправка на службу начнется с 16 октября.














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