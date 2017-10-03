НОВОСТИ | Общество







03.10.2017 10:31 В Тульской области задумались о воспитании кадров для дорожной отрасли Вести-Тула





| фото |



По словам министра, все работы завершатся до 15 октября. В продолжение темы губернатор дал поручение профильным министрам разработать систему по взаимодействию Тульской области с Московским автомобильным университетом, чтобы воспитывать свои кадры для дорожной отрасли.



В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области из 107 объектов введено в эксплуатацию 39. Работы ведутся на 36 объектах, готовы к сдаче 42 дороги. Об этом сообщил новый министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник на заседании Правительства Тульской области.По словам министра, все работы завершатся до 15 октября. В продолжение темы губернатор дал поручение профильным министрам разработать систему по взаимодействию Тульской области с Московским автомобильным университетом, чтобы воспитывать свои кадры для дорожной отрасли.

Читать @gtrktula

















