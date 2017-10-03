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03.10.2017 10:16 В регионе лидером по запуску котельных впервые стала Тула Вести-Тула





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С теплом сейчас более 40 процентов школ и детских садов, 60 процентов медучреждений и треть жилых домов. Силами властей и прокуратуры в этом году удалось сократить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями почти на 500 миллионов рублей. Тем не менее, жители начали жаловаться на холод в своих квартирах.



Как заметил губернатор Алексей Дюмин, «это персональная ответственность глав муниципальных образований. На особом контроле держите социально значимые объекты. Если будут проблемы с отоплением в многоквартирных домах – вопросы должны оперативно решаться, выстраивайте отношения с управляющими компаниями».



Во всех районах со 2 октября стартовал отопительный сезон. И как было отмечено на заседании правительства, впервые лидером в запуске котельных стала Тула. Отличились ещё четыре муниципалитета: Заокский, Одоевский, Суворовский районы, Новогурово.С теплом сейчас более 40 процентов школ и детских садов, 60 процентов медучреждений и треть жилых домов. Силами властей и прокуратуры в этом году удалось сократить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями почти на 500 миллионов рублей. Тем не менее, жители начали жаловаться на холод в своих квартирах.Как заметил губернатор Алексей Дюмин, «это персональная ответственность глав муниципальных образований. На особом контроле держите социально значимые объекты. Если будут проблемы с отоплением в многоквартирных домах – вопросы должны оперативно решаться, выстраивайте отношения с управляющими компаниями».





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