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02.10.2017 18:37 Следственный комитет провёл в Туле всероссийские соревнования по дзюдо Вести-Тула





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Проводятся соревнования с 2012 года по инициативе Следственного комитета Российской Федерации. Выбор местом проведения Тулы организаторы объяснили тем, что именно этот город исторически всегда был на передовых позициях для защиты Москвы. Во все времена Тульская земля была и остаётся арсеналом и оборонным щитом России.



По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, «доброй традицией стал спортивный праздник, на который прибывают лучшие дзюдоисты из разных уголков страны, чтобы вспомнить светлой памятью наших мальчиков-героев, которые своей короткой жизнью подтвердили традиции наших дедов и отцов – приходить на помощь слабому, проявлять мужество, волю».



Турнир, посвящённый памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга, прошёл в тульском спортивном комплексе «Новое поколение». Это были седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Для участия в Тулу приехали более 280 спортсменов из 18 регионов страны.Проводятся соревнования с 2012 года по инициативе Следственного комитета Российской Федерации. Выбор местом проведения Тулы организаторы объяснили тем, что именно этот город исторически всегда был на передовых позициях для защиты Москвы. Во все времена Тульская земля была и остаётся арсеналом и оборонным щитом России.По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, «доброй традицией стал спортивный праздник, на который прибывают лучшие дзюдоисты из разных уголков страны, чтобы вспомнить светлой памятью наших мальчиков-героев, которые своей короткой жизнью подтвердили традиции наших дедов и отцов – приходить на помощь слабому, проявлять мужество, волю».





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