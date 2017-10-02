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НОВОСТИ | Общество



02.10.2017 18:28 Губернатор поздравил пожилых людей на празднике в ГКЗ Тулы
Вести-Тула

Губернатор поздравил пожилых людей на празднике в ГКЗ Тулы

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В Городском концертном зале Тулы сегодня прошло торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню пожилых людей.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с праздником, выразил им благодарность за неоценимый вклад, внесённый этим поколением в процветание нашей страны: «Мы всегда благодарны вам за добрые дела, которые вы делаете, делали и продолжаете делать. Проявлять заботу о старших – это наш моральный долг, и очень важно, чтобы он не ограничился лишь праздниками. Пусть каждый день рядом с вами будут люди, готовые помочь вам, поддержать, надежное плечо, на которое вы всегда сможете опереться. Для Правительства Тульской области создание достойных условий для жизни пожилых людей – одна из приоритетных задач».

Глава региона наградил медалью «Трудовая доблесть» III степени работников различных предприятий и организаций, а также отметил благодарностью Тульский региональный союз пенсионеров.
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