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02.10.2017 18:28 Губернатор поздравил пожилых людей на празднике в ГКЗ Тулы Вести-Тула





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Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с праздником, выразил им благодарность за неоценимый вклад, внесённый этим поколением в процветание нашей страны: «Мы всегда благодарны вам за добрые дела, которые вы делаете, делали и продолжаете делать. Проявлять заботу о старших – это наш моральный долг, и очень важно, чтобы он не ограничился лишь праздниками. Пусть каждый день рядом с вами будут люди, готовые помочь вам, поддержать, надежное плечо, на которое вы всегда сможете опереться. Для Правительства Тульской области создание достойных условий для жизни пожилых людей – одна из приоритетных задач».



Глава региона наградил медалью «Трудовая доблесть» III степени работников различных предприятий и организаций, а также отметил благодарностью Тульский региональный союз пенсионеров.



В Городском концертном зале Тулы сегодня прошло торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню пожилых людей.Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с праздником, выразил им благодарность за неоценимый вклад, внесённый этим поколением в процветание нашей страны: «Мы всегда благодарны вам за добрые дела, которые вы делаете, делали и продолжаете делать. Проявлять заботу о старших – это наш моральный долг, и очень важно, чтобы он не ограничился лишь праздниками. Пусть каждый день рядом с вами будут люди, готовые помочь вам, поддержать, надежное плечо, на которое вы всегда сможете опереться. Для Правительства Тульской области создание достойных условий для жизни пожилых людей – одна из приоритетных задач».Глава региона наградил медалью «Трудовая доблесть» III степени работников различных предприятий и организаций, а также отметил благодарностью Тульский региональный союз пенсионеров.





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