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02.10.2017 16:53 В Туле открылась выставка работ китайских живописцев Вести-Тула





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Весной губернатор Алексей Дюмин в рамках поездки в КНР провел ряд деловых встреч, на которых шла речь, в том числе, и о культурном сотрудничестве. А в июле с ответным визитом в Туле побывала заместитель председателя Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Дэн Жун.



Экспозицию в выставочном зале будут показывать всего две недели. В таком объеме работы китайских живописцев в Туле представлены впервые.



Как рассказал председатель Китайской ассоциации художников Лю Давэй, «мы выбрали работы 17 художников, чтобы представить в Туле. Здесь пейзажи, портреты, птицы, цветы».



Утончённая, изящная, с глубокой философией - всё это о китайской живописи. Выставка работ современных художников из Поднебесной открылась сегодня в Тульском выставочном зале. Проект проходит при поддержке Правительства Тульской области и Посольства Китая в России.Весной губернатор Алексей Дюмин в рамках поездки в КНР провел ряд деловых встреч, на которых шла речь, в том числе, и о культурном сотрудничестве. А в июле с ответным визитом в Туле побывала заместитель председателя Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Дэн Жун.Экспозицию в выставочном зале будут показывать всего две недели. В таком объеме работы китайских живописцев в Туле представлены впервые.Как рассказал председатель Китайской ассоциации художников Лю Давэй, «мы выбрали работы 17 художников, чтобы представить в Туле. Здесь пейзажи, портреты, птицы, цветы».





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