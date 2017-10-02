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02.10.2017 17:58 В «Золотом городе» прошла деловая игра, посвященная экологическому контролю Татьяна Голубова





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По словам руководителя департамента промышленной безопасности охраны труда и экологии ОАО МХК «Еврохим» Егора Юркина, «это является примером конструктивного диалога между государством в лице министерства природных ресурсов, министерства промышленности, бюро НДТ, ведущих предприятий отрасли, общественности. Для нас это принципиально важное мероприятие».



Как рассказал исполнительный директор АО «НАК» «АЗОТ» Александр Савенков, «за последние семь лет, с 2010 года, мы 2,5 миллиона рублей вложили в модернизацию своих природоохранных мероприятий, что позволило уменьшить удельные выбросы вредных веществ в два раза по сравнению с 2010 годом. По стокам – тоже в два раза. На этой деловой игре мы хотим понять, правильно ли мы идем».



Принцип игры заключается в том, что предприятие готовит заявку для получения комплексного экологического разрешения, на реальных данных учитывает показатели воздействия и по сценарию рассказывает основные положения. Все присутствующие участники игры могут в любой момент задать вопросы и внести свои предложения. Основной целью является получение экологического разрешения – документа, который выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность, оказывающую негативное влияние на окружающую среду.



По словам заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере ООС Виктории Венчиковой, «в настоящее время это будет одно комплексное разрешение, которое будет содержать и программу производственного экологического контроля, и программу модернизации предприятий. Такая форма была выбрана для отработки механизмов, которые заложены в закон, чтобы при необходимости внести в него изменения».



По всей стране игры проводятся регулярно, в декорациях «Золотого города» - впервые. Сегодня подобные встречи - это современный инструмент совершенствования нормативной правовой базы с учетом мнений заинтересованных сторон. Подходы к организации игр стремительно развиваются, и каждая последующая строится на основе опыта, накопленного в результате прошлых встреч.

Определение наиболее эффективной практики взаимодействия промышленных предприятий в сфере охраны природы, разработка программ экологического контроля - это главные цели деловой игры, которая прошла в туристическом центре «Золотой город».По словам руководителя департамента промышленной безопасности охраны труда и экологии ОАО МХК «Еврохим» Егора Юркина, «это является примером конструктивного диалога между государством в лице министерства природных ресурсов, министерства промышленности, бюро НДТ, ведущих предприятий отрасли, общественности. Для нас это принципиально важное мероприятие».Как рассказал исполнительный директор АО «НАК» «АЗОТ» Александр Савенков, «за последние семь лет, с 2010 года, мы 2,5 миллиона рублей вложили в модернизацию своих природоохранных мероприятий, что позволило уменьшить удельные выбросы вредных веществ в два раза по сравнению с 2010 годом. По стокам – тоже в два раза. На этой деловой игре мы хотим понять, правильно ли мы идем».Принцип игры заключается в том, что предприятие готовит заявку для получения комплексного экологического разрешения, на реальных данных учитывает показатели воздействия и по сценарию рассказывает основные положения. Все присутствующие участники игры могут в любой момент задать вопросы и внести свои предложения. Основной целью является получение экологического разрешения – документа, который выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность, оказывающую негативное влияние на окружающую среду.По словам заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере ООС Виктории Венчиковой, «в настоящее время это будет одно комплексное разрешение, которое будет содержать и программу производственного экологического контроля, и программу модернизации предприятий. Такая форма была выбрана для отработки механизмов, которые заложены в закон, чтобы при необходимости внести в него изменения».По всей стране игры проводятся регулярно, в декорациях «Золотого города» - впервые. Сегодня подобные встречи - это современный инструмент совершенствования нормативной правовой базы с учетом мнений заинтересованных сторон. Подходы к организации игр стремительно развиваются, и каждая последующая строится на основе опыта, накопленного в результате прошлых встреч.





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