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02.10.2017 15:30 Чиновники: В Туле тепло подали в три четверти домов Вести-Тула





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По состоянию на 8 утра, согласно отчетам, тепло поступило в 2348 многоквартирных домов (а это 75%), из 127 школ отапливается 126. Школа №50 на Вильямса отключена из-за аварии на теплотрассе. По словам чиновников, она в настоящий момент устраняется. По детским садам и объектам здравоохранения статистика стопроцентная. Сегодня - последний день, когда все котельные должны заработать, однако есть риск, что гладко процесс стартует не везде.



По словам заместителя главы администрации Тулы Романа Мурзина, «в настоящий момент работают 176 котельных из 179, три неработающие - это ведомственные котельные. ОАО «Квант» отапливает пять многоквартирных домов, пуск намечен на сегодня, это крайний день. Котельная «ОКБА» отапливает один многоквартирный дом, Болдина, 96, пуск намечен на сегодня. Котельная «ВРК 3» отчитывается, что пуск будет завтра, это уже нарушение нормативных сроков. Если, как мы настаиваем, отопление не будет дано сегодня в пять многоквартирных домов, мы обратимся в ГЖИ и прокуратуру».



Проблемные моменты на местах остаются. Например, дом №24 корпус 3 по улице Калинина - без гарантий на подачу тепла. Управляющая компания «21 век» уведомила жителей, что больше не будет управлять домом, а выбрать новую люди не успевают.



Как сообщил начальник Главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, «мы выбрали три управляющих компании, как вы нам советовали. Ориентировочно выбор УК согласно Жилищному кодексу состоится только 12 октября, но они объявили жителям, что пуск тепла производить не будут. Я вас прошу помочь с этой ситуацией разобраться».



Глава администрации Тулы Евгений Авилов напомнил, что «есть ГЖИ. С ГЖИ вместе выходите и принимайте меры соответствующие - для этого вы в районах и работаете. Есть замы по ЖКХ, которые за это отвечают».



Еще на прошлой неделе был дан старт отопительному сезону в Туле, но и сегодня батареи во многих квартирах холодные, а температура на улице стремительно движется к нулю. Отопление стало главной темой утреннего оперативного совещания в городской администрации.По состоянию на 8 утра, согласно отчетам, тепло поступило в 2348 многоквартирных домов (а это 75%), из 127 школ отапливается 126. Школа №50 на Вильямса отключена из-за аварии на теплотрассе. По словам чиновников, она в настоящий момент устраняется. По детским садам и объектам здравоохранения статистика стопроцентная. Сегодня - последний день, когда все котельные должны заработать, однако есть риск, что гладко процесс стартует не везде.По словам заместителя главы администрации Тулы Романа Мурзина, «в настоящий момент работают 176 котельных из 179, три неработающие - это ведомственные котельные. ОАО «Квант» отапливает пять многоквартирных домов, пуск намечен на сегодня, это крайний день. Котельная «ОКБА» отапливает один многоквартирный дом, Болдина, 96, пуск намечен на сегодня. Котельная «ВРК 3» отчитывается, что пуск будет завтра, это уже нарушение нормативных сроков. Если, как мы настаиваем, отопление не будет дано сегодня в пять многоквартирных домов, мы обратимся в ГЖИ и прокуратуру».Проблемные моменты на местах остаются. Например, дом №24 корпус 3 по улице Калинина - без гарантий на подачу тепла. Управляющая компания «21 век» уведомила жителей, что больше не будет управлять домом, а выбрать новую люди не успевают.Как сообщил начальник Главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, «мы выбрали три управляющих компании, как вы нам советовали. Ориентировочно выбор УК согласно Жилищному кодексу состоится только 12 октября, но они объявили жителям, что пуск тепла производить не будут. Я вас прошу помочь с этой ситуацией разобраться».Глава администрации Тулы Евгений Авилов напомнил, что «есть ГЖИ. С ГЖИ вместе выходите и принимайте меры соответствующие - для этого вы в районах и работаете. Есть замы по ЖКХ, которые за это отвечают».





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