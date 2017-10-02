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02.10.2017 14:44 Галина Сидорова, Алексей Артюх, Лидия Пояркова: Старость меня дома не застанет Полина Ермолаева, Кира Черьевская





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Все свои послевоенные годы Галина Андреевна посвятила педагогической деятельности, работала учителем истории, была завучем. Несмотря на преклонный возраст, продолжает наставническую деятельность. Среди её нынешних подопечных - и заключенные Алексинской воспитательной колонии. Для некоторых ребят она стала второй бабушкой.



В центре образования №1 города Тулы уже 15 лет работает «классное телевидение» под руководством супружеской пары Артюх. 24 сентября Алексею Николаевичу исполнилось 80 лет. И ровно 55 лет назад он создал школьную телекомпанию. Путь к тому, что сейчас представляет собой «классное ТВ» был долог и тернист.



Сегодня идеи и творчество Алексея Николаевича и Людмилы Павловны Артюх, а также целой плеяды их воспитанников, оценивают по достоинству. В распоряжении студии - современное оборудование, которое позволяет создавать всевозможные проекты. «Классное ТВ» и его воспитанники - лауреаты и призёры множества всероссийских конкурсов и фестивалей.



Бассейн, зимой ещё лыжи и раз в неделю занятия боди роллинг под руководством опытного инструктора. Лидия Григорьевна Пояркова моложе предыдущих героев, ей ещё 72. И она уверяет, что именно активный образ жизни помог ей справиться с возрастными изменениями организма, которые, понятно, ничего хорошего не сулили.



Сейчас Лидия Григорьевна может пять минут простоять на голове! К занятиям она привлекла ещё несколько своих знакомых, так получилась группа. И замечу, инструктор всех называет «девочками», стирая возрастные грани.



Вот такие бывают пожилые люди. И глядя на них, понимаешь, что есть к чему стремиться в этой жизни и с кого брать пример.



Галина Андреевна Сидорова пережила войну. 22 сентября ей исполнилось 90 лет! И в это трудно поверить. Почётный гражданин города героя Тулы, Заслуженный учитель России.Все свои послевоенные годы Галина Андреевна посвятила педагогической деятельности, работала учителем истории, была завучем. Несмотря на преклонный возраст, продолжает наставническую деятельность. Среди её нынешних подопечных - и заключенные Алексинской воспитательной колонии. Для некоторых ребят она стала второй бабушкой.В центре образования №1 города Тулы уже 15 лет работает «классное телевидение» под руководством супружеской пары Артюх. 24 сентября Алексею Николаевичу исполнилось 80 лет. И ровно 55 лет назад он создал школьную телекомпанию. Путь к тому, что сейчас представляет собой «классное ТВ» был долог и тернист.Сегодня идеи и творчество Алексея Николаевича и Людмилы Павловны Артюх, а также целой плеяды их воспитанников, оценивают по достоинству. В распоряжении студии - современное оборудование, которое позволяет создавать всевозможные проекты. «Классное ТВ» и его воспитанники - лауреаты и призёры множества всероссийских конкурсов и фестивалей.Бассейн, зимой ещё лыжи и раз в неделю занятия боди роллинг под руководством опытного инструктора. Лидия Григорьевна Пояркова моложе предыдущих героев, ей ещё 72. И она уверяет, что именно активный образ жизни помог ей справиться с возрастными изменениями организма, которые, понятно, ничего хорошего не сулили.Сейчас Лидия Григорьевна может пять минут простоять на голове! К занятиям она привлекла ещё несколько своих знакомых, так получилась группа. И замечу, инструктор всех называет «девочками», стирая возрастные грани.Вот такие бывают пожилые люди. И глядя на них, понимаешь, что есть к чему стремиться в этой жизни и с кого брать пример.





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