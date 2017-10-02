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02.10.2017 12:59 Тульские библиотеки начали раздавать книги по домам читателей Вести-Тула





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Ждут новоселья более 500 экземпляров книг и журналов. В основном это общественно-политическая литература, естественнонаучная и техническая. Обзавестись новым постояльцем домашней библиотеки можно совершенно бесплатно.



Заведующая отделом фондов Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Ольга Анчутина рассказала, что «жителям нужно прийти в библиотеку, посмотреть списки литературы, выбрать понравившиеся книги, заполнить купон и взять издание домой».



Списанные издания - в домашнюю библиотеку. Такая акция стартовала в библиотеках Тулы в минувшие выходные. Подобные акции уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге. И в этом году вторую жизнь списанным из библиотечных фондов изданиям решили подарить и восемь библиотек в оружейной столице.Ждут новоселья более 500 экземпляров книг и журналов. В основном это общественно-политическая литература, естественнонаучная и техническая. Обзавестись новым постояльцем домашней библиотеки можно совершенно бесплатно.Заведующая отделом фондов Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Ольга Анчутина рассказала, что «жителям нужно прийти в библиотеку, посмотреть списки литературы, выбрать понравившиеся книги, заполнить купон и взять издание домой».







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