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НОВОСТИ | Общество



02.10.2017 12:59 Тульские библиотеки начали раздавать книги по домам читателей
Вести-Тула

Тульские библиотеки начали раздавать книги по домам читателей

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Списанные издания - в домашнюю библиотеку. Такая акция стартовала в библиотеках Тулы в минувшие выходные. Подобные акции уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге. И в этом году вторую жизнь списанным из библиотечных фондов изданиям решили подарить и восемь библиотек в оружейной столице.

Ждут новоселья более 500 экземпляров книг и журналов. В основном это общественно-политическая литература, естественнонаучная и техническая. Обзавестись новым постояльцем домашней библиотеки можно совершенно бесплатно.

Заведующая отделом фондов Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Ольга Анчутина рассказала, что «жителям нужно прийти в библиотеку, посмотреть списки литературы, выбрать понравившиеся книги, заполнить купон и взять издание домой».
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