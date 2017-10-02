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02.10.2017 12:47 В Тульской области открыта «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ Вести-Тула





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Позвонив на горячую линию, а она работает с 9 до 16 часов, можно узнать ответы на вопросы: где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, как правильно носить маску, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ.



Обратиться к специалистам можно по телефонам:

в городе Туле и Киреевском районе: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;



в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;



в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;



в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;



в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;



в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.



Организована «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. С наступлением осени обычно начинается сезонный подъем заболеваемости этими недугами. Поэтому уже сейчас необходимо начинать заботиться о своем здоровье и принять все необходимые меры, чтобы избежать заболеваний.Позвонив на горячую линию, а она работает с 9 до 16 часов, можно узнать ответы на вопросы: где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, как правильно носить маску, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ.Обратиться к специалистам можно по телефонам:в городе Туле и Киреевском районе: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

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