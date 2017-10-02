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НОВОСТИ | Общество



02.10.2017 12:37 Городские депутаты предложили сделать в Туле льготную парковку для электромобилей
Вести-Тула

Городские депутаты предложили сделать в Туле льготную парковку для электромобилей

| фото |
С сегодняшнего дня парковка на Каминского (на участке от проспекта Ленина до улицы Пирогова) становится платной. Ремонт дорожного покрытия там завершен, соответствующие дорожные знаки установлены.

Также на очередном заседании Тульской городской Думы было предложено исключить из зоны платного парковочного пространства улицу Благовещенскую, а для собственников электромобилей при покупке абонемента для пользования платными парковками предоставить льготу в размере 50 процентов.
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