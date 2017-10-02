Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



02.10.2017 12:21 В Туле более 50 тысяч жителей вышли на субботник
Вести-Тула

Губернатор Алексей Дюмин работал на территории Платоновского парка

| фото |
Всероссийский субботник прошел в последний день сентября. Поддержали эту экологическую акцию и в Тульской области. Только на улицы оружейной столицы вышли более 53 тысяч человек, которые облагораживали территории своих предприятий, парки, скверы, дворы и леса. В уборке принял участие и глава региона Алексей Дюмин, губернатор работал на территории Платоновского парка.

В прошлом году жители микрорайона жаловались на неухоженность зеленого массива. Сейчас большой вклад в развитие парка вносит компания «Щёкиноазот». По словам руководителя предприятия, план работ по полному восстановлению уже согласован с территориальным управлением Росимущества в Тульской области, администрацией Тулы и ответственными министерствами правительства региона. Работы ведутся полным ходом, а теперь на территории парка еще и прошел субботник.

«Здесь находится Сокол Борис Александрович. Хочу сказать ему спасибо за социальную ответственность, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Давайте вместе посмотрим, как парк будет развиваться, какие работы в будущем будем делать. Платоновский парк очень важен для жителей».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.