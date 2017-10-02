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02.10.2017 12:21 В Туле более 50 тысяч жителей вышли на субботник Вести-Тула





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В прошлом году жители микрорайона жаловались на неухоженность зеленого массива. Сейчас большой вклад в развитие парка вносит компания «Щёкиноазот». По словам руководителя предприятия, план работ по полному восстановлению уже согласован с территориальным управлением Росимущества в Тульской области, администрацией Тулы и ответственными министерствами правительства региона. Работы ведутся полным ходом, а теперь на территории парка еще и прошел субботник.



«Здесь находится Сокол Борис Александрович. Хочу сказать ему спасибо за социальную ответственность, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Давайте вместе посмотрим, как парк будет развиваться, какие работы в будущем будем делать. Платоновский парк очень важен для жителей».



Всероссийский субботник прошел в последний день сентября. Поддержали эту экологическую акцию и в Тульской области. Только на улицы оружейной столицы вышли более 53 тысяч человек, которые облагораживали территории своих предприятий, парки, скверы, дворы и леса. В уборке принял участие и глава региона Алексей Дюмин, губернатор работал на территории Платоновского парка.В прошлом году жители микрорайона жаловались на неухоженность зеленого массива. Сейчас большой вклад в развитие парка вносит компания «Щёкиноазот». По словам руководителя предприятия, план работ по полному восстановлению уже согласован с территориальным управлением Росимущества в Тульской области, администрацией Тулы и ответственными министерствами правительства региона. Работы ведутся полным ходом, а теперь на территории парка еще и прошел субботник.«Здесь находится Сокол Борис Александрович. Хочу сказать ему спасибо за социальную ответственность, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Давайте вместе посмотрим, как парк будет развиваться, какие работы в будущем будем делать. Платоновский парк очень важен для жителей».









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