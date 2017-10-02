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НОВОСТИ | Общество



02.10.2017 10:29 В Туле прошли торжества по случаю 90-летия КБП
Алина Фурсенко

Аркадий Шипунов в день 90-летия КБП уже в бронзе занял свое вечное место рядом с предприятием

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Знакомые очертания и совсем другая начинка. Старые добрые БМП-2 получат вторую жизнь в стенах «Щегловского вала». Свой юбилей КБ приборостроения начинает с открытия. Новый цех площадью в 5000 квадратных метров готовится модернизировать легкобронированную технику. Боевое отделение «Бережок» на старых гусеницах позволит повысить боевые возможности БМП-2 примерно в 7-9 раз.

«Я как человек военный понимаю, что модернизация БМП-2 – вопрос назревший. Эту модернизированную технику ждут в армии России, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Как для губернатора мне это приятно еще тем, что создается дополнительно 150 рабочих мест, и , конечно же, налоговые поступления в бюджет Тульской области».

2020 года многие оборонщики ждали с волнением. Именно до этой даты действовал Гособоронзаказ, однако сегодня замминистра обороны уверил, что работа для них найдется и после. И тут же закрепил обещание документально, подписав с руководством КБП договор на 10 лет.

По словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, «по всем финальным образцам, которые делает КБП, а это помимо зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» - комплексы «Корнет», различное стрелково-пушечное вооружение, управляемые снаряды – все они будут законтрактованы на десять лет».

Не первый руководитель, но, наверное, самый почитаемый. Отец «Панциря» и «Фагота» Аркадий Шипунов в день 90-летия КБП уже в бронзе занял свое вечное место рядом с предприятием, которому отдал всю свою жизнь. «Каждый сотрудник, входящий через проходные, будет видеть Аркадия Георгиевича. Мы с вами обязаны делать лучшее оружие, которое будет защищать нашу страну», - сказал управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплёв.

Лучшие сотрудники, инженеры завтрашнего дня и ветераны отрасли получили награды из рук почетных гостей. «Сегодня приехала такая большая делегация из Москвы. Почему? Потому что мы вас уважаем за ваш труд, за то, что чтите традиции», - обратился к сотрудникам заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

«Владимир Владимирович поручил передать вам слова благодарности за то, что вы способствуете обороноспособности нашей страны. Вы показываете пример хорошего трудолюбия, хорошего отношения к нашей отчизне», – сказал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

Трудовой день на предприятии закончился раньше обычного. Для сотрудников пели «Любэ», Валерия и Дима Билан. А вечером – праздничный салют.
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