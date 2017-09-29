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|29.09.2017 19:35 Новомосковские школьники увидели телекухню ГТРК «Тула»
|Вести-Тула
Телевизионную кухню изнутри сегодня увидели старшеклассники из новомосковской школы №17, которые с начала учебного года стали посещать журналистские курсы, организованные нашим коллегой.
Ребята посетили ГТРК «Тула», посмотрели, как делаются новости, программы, и как проходят прямые эфиры. Им разрешили присутствовать в студии во время дневного вещания телеканала «Россия 24» и даже попробовать себя в роли телеведущих.
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