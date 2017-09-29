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29.09.2017 17:04 1 октября в Тульской области открывается сезон охоты на пушного и копытного зверя Вести-Тула





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В регионе более двух с половиной миллионов гектаров лесных угодий являются охотхозяйствами, из них 22% общедоступные. Разрешения уже выдаются и, как выяснилось, лимит на копытных был исчерпан в первые дни. Отметим также, что в области около 39000 человек имеют охотничьи билеты, а за разрешениями ежегодно приходят около 18000. Ну а что касается численности зверя, то охота помогает её контролировать.



По словам Королёва, «численность кабана мы снижаем целенаправленно, чтобы не допустить распространения Африканской чумы свиней. По пушным зверям динамика синусоидообразная. Это нормальная вещь, она зависит от кормовой базы. Лисица очень зависит от мышей, от погодных условий, но охотникам есть, на что охотиться».



1 октября в Тульской области открывается сезон охоты на кабанов, лосей, оленей, косуль и пушные виды животных. Так что грибникам стоит быть начеку. И на это сегодня обратил внимание во время пресс-конференции председатель комитета по охоте и рыболовству Алексей Королёв.В регионе более двух с половиной миллионов гектаров лесных угодий являются охотхозяйствами, из них 22% общедоступные. Разрешения уже выдаются и, как выяснилось, лимит на копытных был исчерпан в первые дни. Отметим также, что в области около 39000 человек имеют охотничьи билеты, а за разрешениями ежегодно приходят около 18000. Ну а что касается численности зверя, то охота помогает её контролировать.По словам Королёва, «численность кабана мы снижаем целенаправленно, чтобы не допустить распространения Африканской чумы свиней. По пушным зверям динамика синусоидообразная. Это нормальная вещь, она зависит от кормовой базы. Лисица очень зависит от мышей, от погодных условий, но охотникам есть, на что охотиться».





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