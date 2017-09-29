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НОВОСТИ | Общество



29.09.2017 16:35 Главком Росгвардии приехал к тульским сотрудникам с подарками
Вести-Тула

Главком Росгвардии приехал к тульским сотрудникам с подарками

| фото |
Главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов прибыл в Тулу. Свой рабочий визит в город оружейников генерал начал с посещения базы тульского ОМОНа. Лучшим сотрудникам Росгвардии по Тульской области вручили заслуженные награды, а также сертификаты на служебное жильё, руководству подразделения - сертификаты на автотехнику и технические средства.

По словам Виктора Золотова, «несмотря на продолжающиеся мероприятия по становлению Росгвардии, входящие в нее подразделения сохранили высокий уровень подготовки, с честью выполняя поставленные задачи по охране правопорядка и обеспечения безопасности государства. К примеру, личным составом Росгвардии по Тульской области только за восемь месяцев 2017 года задержаны более 90 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, установлены почти 100 преступников, которые находились в розыске. Серьезный вклад в обеспечение порядка вносит подразделение вневедомственной охраны».

Техническое перевооружение, оснащение транспортом, обеспечение жильем, страховые мероприятия – на сегодняшний день это задачи, стоящие перед Росгвардией. Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «за время, прошедшее с момента создания Росгвардии, ее сотрудники не раз доказывали, что надежно способны обеспечивать безопасность наших граждан. Вы готовы действовать в любую погоду и время суток, вы выполняете важную задачу – боретесь с преступностью, терроризмом, экстремизмом. Это очень трудное, ответственное, благородное дело, которое вы делаете достойно».
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