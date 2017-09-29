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29.09.2017 14:57 На сцену Тульского камерного театра опустятся «Белые ночи» Вести-Тула





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Декорации, как и костюмы - минималистичны, на сцене два одиноких человека - Мечтатель и Настенька. Задача - противопоставить мир чистый, невесомый и в чем-то иллюзорный - реальному, не всегда доброму и справедливому. По словам режиссера, повесть Достоевского «Белые ночи» очень хорошо отражает это.



«Мне очень важно, чтобы возникло чувство между двумя людьми, чтобы они начали взаимодейстствовать – как говорил Станиславский, видеть, слышать, чувствовать. Спектакль – про видеть и чувствовать», - рассказал режиссёр-постановщик Алексей Басов.



На сцену Тульского камерного театра завтра опустятся «Белые ночи», принеся с собой сентиментальную историю одного мечтателя. Режиссер-постановщик Алексей Басов выбрал именно это произведение Федора Достоевского, которое, несмотря на традиционное исполнение, заставит зрителей по-новому взглянуть на историю, знакомую еще со школьной скамьи.Декорации, как и костюмы - минималистичны, на сцене два одиноких человека - Мечтатель и Настенька. Задача - противопоставить мир чистый, невесомый и в чем-то иллюзорный - реальному, не всегда доброму и справедливому. По словам режиссера, повесть Достоевского «Белые ночи» очень хорошо отражает это.«Мне очень важно, чтобы возникло чувство между двумя людьми, чтобы они начали взаимодейстствовать – как говорил Станиславский, видеть, слышать, чувствовать. Спектакль – про видеть и чувствовать», - рассказал режиссёр-постановщик Алексей Басов.





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