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НОВОСТИ | Общество



29.09.2017 13:37 Поликлиника тульской больницы №13 приглашает всех проверить сердце
Вести-Тула

Поликлиника тульской больницы №13 приглашает всех проверить сердце

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Сегодня отмечается Всемирный день сердца. Завтра пройти бесплатные обследования и без предварительной записи можно в поликлинике тульской больницы №13 с 9 до 14 часов.

День открытых дверей стал уже доброй традицией, ведь получить консультации специалистов можно не только тем, у кого уже есть проблемы, но и тем, кто задумывается о профилактике сердечнососудистых болезней. Очень важно вовремя выявить факторы риска.

По словам главного врача больницы Анны Савищевой, «наш образ жизни, неправильное питание, низкая физическая активность, курение, алкоголь. Есть факторы риска, на которые мы никак не можем повлиять – наследственность, возраст, пол. К сожалению, многие наши пациенты большую роль уделяют лекарственному лечению, а не изменению образа жизни, который советует доктор».
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