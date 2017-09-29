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НОВОСТИ | Общество



29.09.2017 13:09 В районах Тульской области отопительный сезон начнется позже, чем в Туле
Вести-Тула

В районах Тульской области отопительный сезон начнется позже, чем в Туле

| фото |
Сегодня стало известно, что в Ефремовском районе готовы начать отопительный сезон 2 октября. А в Новомосковске прошло рабочее совещание, в центре внимания которого был пуск тепла. На нем отмечалось, что Новомосковск должен быть готов к подаче тепла в любой момент на случай резкого ухудшения погодных условий. Но точной даты пока не называют.

«Пусковой» отметкой станет среднесуточная температура на уровне +8 градусов Цельсия и ниже, которая должна продержаться в течение пяти дней. А в Туле отопительный сезон стартовал вчера, 28 сентября. Тепло начали подавать в жилые дома, По состоянию на сегодняшнее утро пущено 164 котельных из 179. Тепло поступает в 859 многоквартирных жилых домов. Подача тепла производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем.













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