НОВОСТИ | Общество







29.09.2017 12:12 Открылась выставка фоторабот участников конкурса «Тула в кадре» Вести-Тула





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Как рассказал председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «главным является баланс всех критериев между чистотой картинки, разрешением, ракурсом, идеей. В сочетании всего этого и выбирались работы конкурсной комиссией. Этот фотобанк будет представлять Тульскую область на различных мероприятиях, выставках».



Завораживающие виды оружейной столицы в фотографиях. В Выставочном зале в Туле состоялось открытие экспозиции работ участников конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон». Всего на него было прислано около 400 работ. Принять участие могли как профессиональные фотографы, так и любители из разных уголков региона.Как рассказал председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «главным является баланс всех критериев между чистотой картинки, разрешением, ракурсом, идеей. В сочетании всего этого и выбирались работы конкурсной комиссией. Этот фотобанк будет представлять Тульскую область на различных мероприятиях, выставках».





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