НОВОСТИ | Общество







29.09.2017 11:35 Депутаты комитета Тульской Облдумы перенесли заседание в «Ясную Поляну» Полина Ермолаева





| фото |



Директор музея-усадьбы, депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая рассказала, что «в этом году мы запустили квесты для детей по территории усадьбы «В поисках зеленой палочки». Ежедневно к нам приезжают дети и ищут зелёную палочку, пока никто не нашел».



Докладчики на заседании оказались людьми неравнодушными к тому, что будет с нашей малой родиной в будущем. Сегодня они воспитывают молодых людей, знающих цену таким понятиям, как чистая вода, воздух, зеленые лёгкие планеты. Смена в экологическом лагере может завершиться зарождением мечты у ребенка о серьёзном научном жизненном пути.



«Мы должны понять, что от того, как мы относимся к природе, как относятся наши дети, зависит не только будущее нашей страны, но и всей планеты. Сегодня мы собрались обсудить вопросы непрерывного экологического воспитания», - рассказала председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.



Это не разовая акция, а каждодневная работа. Только в таком случае можно быть уверенными, что те, кто сегодня сидят за партами (неважно кем они станут – экологами или промышленниками) - никогда не обидят природу.



Зал для заседания нашелся в доме Волконского. Не случайно «Ясная Поляна», говорят депутаты, ведь именно этот заповедник долгие годы являет пример бережного отношения к природным ценностям, которые тут не только поддерживают, но и передают свою любовь следующим поколениям.Директор музея-усадьбы, депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая рассказала, что «в этом году мы запустили квесты для детей по территории усадьбы «В поисках зеленой палочки». Ежедневно к нам приезжают дети и ищут зелёную палочку, пока никто не нашел».Докладчики на заседании оказались людьми неравнодушными к тому, что будет с нашей малой родиной в будущем. Сегодня они воспитывают молодых людей, знающих цену таким понятиям, как чистая вода, воздух, зеленые лёгкие планеты. Смена в экологическом лагере может завершиться зарождением мечты у ребенка о серьёзном научном жизненном пути.«Мы должны понять, что от того, как мы относимся к природе, как относятся наши дети, зависит не только будущее нашей страны, но и всей планеты. Сегодня мы собрались обсудить вопросы непрерывного экологического воспитания», - рассказала председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.Это не разовая акция, а каждодневная работа. Только в таком случае можно быть уверенными, что те, кто сегодня сидят за партами (неважно кем они станут – экологами или промышленниками) - никогда не обидят природу.





Читать @gtrktula

















