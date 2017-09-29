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НОВОСТИ | Общество



29.09.2017 11:12 В Тульской области увеличилось количество уголовных дел в отношении врачей
Вести-Тула

В Тульской области увеличилось количество уголовных дел в отношении врачей

| фото |
В деревне Хопилово Большой Тулы произошло покушение на убийство - в местного жителя стреляли из автомата. Самой оперативной информацией поделился и рассказал о том, как идут расследования громких дел, новый руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Александр Стариков. Это его первая пресс-коференция.

Генерал-майор юстиции прибыл в наш регион из республики Алтай, и в Туле, по его словам, работа кипит в более высоком темпе, на особом контроле преступления в отношении несовершеннолетних - жителя Волгограда, который склонял 14-летнюю тулячку к суициду помогли обнаружить как раз тульские следователи. За последний год больше уголовных дел стало по факту неоказания или некачественного оказания своих услуг врачами.

По словам Старикова, «мы только в этом году возбудили уже 16 уголовных дел, которые связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В прошлом году таких дел практически не было. Увеличилось и количество обращений граждан к нам по этому поводу».
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