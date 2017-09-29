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НОВОСТИ | Общество



29.09.2017 10:57 В Центральном парке готово новое здание Тульского экзотариума
Кира Черьевская

В Центральном парке готово новое здание Тульского экзотариума

| фото |
От старого здания «Патриота» остались, разве что, стены. Снаружи и изнутри, вплоть до коммуникаций – это полностью новый объект, соответствующий всем требованиям, для размещения здесь обитателей экзотариума.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев рассказал, что «климатическая система, вентиляция были разработаны специально для этого здания. К нам предъявлялись высокие требования, чтобы каждое животное обеспечить необходимым климатом».

Строительство обошлось областному бюджету в 53 миллиона рублей. И если первый этаж ещё ждёт дальнейшего ремонта, то на втором уже готовы кабинеты и коридоры. По словам Журавлёва, «второго этажа раньше здесь вообще не существовало».

В этом здании, по планам руководства экзотариума, не только разместятся экспозиции, но и будут проходить научно-просветительские мероприятия. В этом кабинете с большими окнами и видом на парк планируют проводить занятия для школьников. Предполагается, что одновременно здесь разместится около 40 детей.

Но всё это ещё в перспективе. Распахнёт свои двери этот экзотариум для посетителей лишь в сентябре следующего года. И тогда руководство планирует провести ремонт в ныне действующем здании. А пока идет конкурс на внутренние работы в новом.

Директор ГУКТО «Тульский областной экзотариум» Татьяна Моисеева сообщила, что «оформление экспозиции, устройство жизнеобеспечения займет около года Затем будут еще закуплены животные, которые должны мемяц быть на карантине, а потом мы сможем открыться».

Лаборатории останутся в старом здании, как и почти половина обитателей. Легенды Тульского экзотариума – обезьяны Министр и Лимон, генетта Остап - останутся в старом здании, в парке будет практически новая экспозиция. В основном - тропическая.

А старички здесь останутся, потому что переезд для них уже может быть слишком серьезным испытанием. Останется на своём месте и знаменитый динозавр. А вот что украсит входную группу в Центральном парке, пока ещё неизвестно. Но время придумать ещё есть.
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