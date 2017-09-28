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|28.09.2017 18:52 На первом осеннем заседании Тульская Облдума приняла 9 законов
|Алексей Ерёмин
44 заседание Тульской областной Думы стало первым в осенней сессии для региональных парламентариев. С напутственным словом к ним обратился губернатор Алексей Дюмин.
Глава региона поблагодарил депутатов за ряд важных законопроектов, принятых ими во время предыдущей сессии. Также он особо подчеркнул важность сохранения социальной направленности в планировании бюджета региона на следующий период, принятие которого ещё только предстоит.
«Мы с вами и дальше будем проводить встречи, в том числе и в более узком формате – на уровне парламентских партий, - сказал Алексей Дюмин депутатам. - Жду инициатив и от представителей молодёжного парламента. Законодательная и исполнительная власти должны работать вместе, объединив усилия. Это залог успешного выполнения задач, стоящих перед областью. Желаю плодотворной и эффективной работы на благо жителей».
Губернатор внёс в Думу законопроект о сельских старостах. По его словам, важно не только определить механизм их избрания, но и вынести его на общественное обсуждение. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «у нас есть уверенность в том, что задачи, которые поставили наши избиратели, будут выполнены. Понимаем, что страна сейчас вступает в ответственный политический и общественный период. Рассчитывать придется только на собственные силы. Очень важен институт сельских старост для органов власти на местах».
На заседании депутаты приняли девять законов, в том числе об усилении ответственности за торговлю в неустановленных местах. Теперь за подобное правонарушение гражданам придётся заплатить от 500 до 5000 рублей, должностным лицам от 3 до 10 тысяч. Как сообщил депутат Владимир Абакумов, «отдельные граждане привлекались за торговлю в неустановленных местах 20 и более раз за год. Только по Туле за 2016 год примерно на 200 человек составлено по два и более протокола. Эти люди, как правило, являлись перекупщиками».
Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков представил на заседании Думы закон, согласно которому связь в губернии должна прийти даже в самые её отдалённые уголки: «Реализация данного закона позволит увеличить возможность развития сетей связи на сельской территории, качественно оказывать услуги связи населению. Связь способствует приходу бизнеса, инвестиций».
В Тульской области планируется усилить поддержку социально ориентированных НКО. Данный законопроект депутаты рассмотрели в первом чтении. Согласно нему правительство региона вправе оказывать таким организациям не только имущественную поддержку, но и поддержку в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев.
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