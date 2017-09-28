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28.09.2017 18:52 На первом осеннем заседании Тульская Облдума приняла 9 законов Алексей Ерёмин





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Глава региона поблагодарил депутатов за ряд важных законопроектов, принятых ими во время предыдущей сессии. Также он особо подчеркнул важность сохранения социальной направленности в планировании бюджета региона на следующий период, принятие которого ещё только предстоит.



«Мы с вами и дальше будем проводить встречи, в том числе и в более узком формате – на уровне парламентских партий, - сказал Алексей Дюмин депутатам. - Жду инициатив и от представителей молодёжного парламента. Законодательная и исполнительная власти должны работать вместе, объединив усилия. Это залог успешного выполнения задач, стоящих перед областью. Желаю плодотворной и эффективной работы на благо жителей».



Губернатор внёс в Думу законопроект о сельских старостах. По его словам, важно не только определить механизм их избрания, но и вынести его на общественное обсуждение. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «у нас есть уверенность в том, что задачи, которые поставили наши избиратели, будут выполнены. Понимаем, что страна сейчас вступает в ответственный политический и общественный период. Рассчитывать придется только на собственные силы. Очень важен институт сельских старост для органов власти на местах».



На заседании депутаты приняли девять законов, в том числе об усилении ответственности за торговлю в неустановленных местах. Теперь за подобное правонарушение гражданам придётся заплатить от 500 до 5000 рублей, должностным лицам от 3 до 10 тысяч. Как сообщил депутат Владимир Абакумов, «отдельные граждане привлекались за торговлю в неустановленных местах 20 и более раз за год. Только по Туле за 2016 год примерно на 200 человек составлено по два и более протокола. Эти люди, как правило, являлись перекупщиками».



Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков представил на заседании Думы закон, согласно которому связь в губернии должна прийти даже в самые её отдалённые уголки: «Реализация данного закона позволит увеличить возможность развития сетей связи на сельской территории, качественно оказывать услуги связи населению. Связь способствует приходу бизнеса, инвестиций».



В Тульской области планируется усилить поддержку социально ориентированных НКО. Данный законопроект депутаты рассмотрели в первом чтении. Согласно нему правительство региона вправе оказывать таким организациям не только имущественную поддержку, но и поддержку в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев.



44 заседание Тульской областной Думы стало первым в осенней сессии для региональных парламентариев. С напутственным словом к ним обратился губернатор Алексей Дюмин.Глава региона поблагодарил депутатов за ряд важных законопроектов, принятых ими во время предыдущей сессии. Также он особо подчеркнул важность сохранения социальной направленности в планировании бюджета региона на следующий период, принятие которого ещё только предстоит.«Мы с вами и дальше будем проводить встречи, в том числе и в более узком формате – на уровне парламентских партий, - сказал Алексей Дюмин депутатам. - Жду инициатив и от представителей молодёжного парламента. Законодательная и исполнительная власти должны работать вместе, объединив усилия. Это залог успешного выполнения задач, стоящих перед областью. Желаю плодотворной и эффективной работы на благо жителей».Губернатор внёс в Думу законопроект о сельских старостах. По его словам, важно не только определить механизм их избрания, но и вынести его на общественное обсуждение. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «у нас есть уверенность в том, что задачи, которые поставили наши избиратели, будут выполнены. Понимаем, что страна сейчас вступает в ответственный политический и общественный период. Рассчитывать придется только на собственные силы. Очень важен институт сельских старост для органов власти на местах».На заседании депутаты приняли девять законов, в том числе об усилении ответственности за торговлю в неустановленных местах. Теперь за подобное правонарушение гражданам придётся заплатить от 500 до 5000 рублей, должностным лицам от 3 до 10 тысяч. Как сообщил депутат Владимир Абакумов, «отдельные граждане привлекались за торговлю в неустановленных местах 20 и более раз за год. Только по Туле за 2016 год примерно на 200 человек составлено по два и более протокола. Эти люди, как правило, являлись перекупщиками».Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков представил на заседании Думы закон, согласно которому связь в губернии должна прийти даже в самые её отдалённые уголки: «Реализация данного закона позволит увеличить возможность развития сетей связи на сельской территории, качественно оказывать услуги связи населению. Связь способствует приходу бизнеса, инвестиций».В Тульской области планируется усилить поддержку социально ориентированных НКО. Данный законопроект депутаты рассмотрели в первом чтении. Согласно нему правительство региона вправе оказывать таким организациям не только имущественную поддержку, но и поддержку в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев.







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