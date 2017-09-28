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НОВОСТИ | Общество



28.09.2017 18:28 Губернатор вручил награды сотрудникам КБП в честь 90-летия предприятия
Вести-Тула

Губернатор вручил награды сотрудникам КБП в честь 90-летия предприятия

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Государственные награды в честь 90-летия Конструкторского бюро приборостроения его сотрудникам вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как отметил глава региона, предприятие сегодня гордость не только региона, но и всей страны. Более 30 процентов гособоронзаказа - на счету Тульского КБП.

Разработки наших оружейников отвечают задачам и настоящего, и будущего. 50 работников предприятия в этот день получили высокие награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётные звания «Заслуженный конструктор» и «Заслуженный машиностроитель России».

«То, что вы делаете, это неоценимо для России. Ваши изделия очень важны, необходимы, - обратился Алексей Дюмин к собравшимся в зале. - Международная обстановка оставляет желать лучшего, а ваши светлые головы делают технику, которая уравнивает определенные вещи на международных аренах».
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