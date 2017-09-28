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28.09.2017 16:38 В рамках проекта «Большая книга - встречи в провинции» в Тулу приехали писатели Вести-Тула





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Участники проекта - лауреаты и финалисты литературной премии «Большая книга». Сегодня они встретились с журналистами и поклонниками в читальном зале библиотеки Тульского педагогического университета. Писатель, финалист премии «Большая книга» Саша Филипенко считает: «Прекрасно, что есть премии, потому что посредством премий люди узнают о книгах. Читатель, когда приходит в книжный магазин, зачастую тянется за книгами, которые были в премиальных списках. Для среднестатистического читателя это знак качества».



По словам директора Научно-образовательного библиотечно-информационного центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого Юлии Ивановой, «большой бонус этого проекта в том, что принимающая сторона (Тульский педагогический университет и библиотека в Новомосковске) получает в подарок книги короткого списка, финалистов и лауреатов премии за разные годы. Это весомое пополнение библиотечного фонда, мы уверены, что книги будут востребованы».



Тула принимает проект «Большая книга - встречи в провинции». Это просветительская акция, цель которой - привлечь читательское и общественное внимание к лучшим произведениям современных авторов, пробудить интерес к литературе, вернуть книгу в жизнь людей. В географии поездок по России более 30 регионов.Участники проекта - лауреаты и финалисты литературной премии «Большая книга». Сегодня они встретились с журналистами и поклонниками в читальном зале библиотеки Тульского педагогического университета. Писатель, финалист премии «Большая книга» Саша Филипенко считает: «Прекрасно, что есть премии, потому что посредством премий люди узнают о книгах. Читатель, когда приходит в книжный магазин, зачастую тянется за книгами, которые были в премиальных списках. Для среднестатистического читателя это знак качества».По словам директора Научно-образовательного библиотечно-информационного центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого Юлии Ивановой, «большой бонус этого проекта в том, что принимающая сторона (Тульский педагогический университет и библиотека в Новомосковске) получает в подарок книги короткого списка, финалистов и лауреатов премии за разные годы. Это весомое пополнение библиотечного фонда, мы уверены, что книги будут востребованы».





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