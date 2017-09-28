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28.09.2017 16:09 Новый руководитель Следственного управления региона рассказал о покушении на бизнесмена
Вести-Тула

Новый руководитель Следственного комитета региона рассказал о покушении на бизнесмена

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Первая пресс-коференция нового руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области состоялась сегодня. Как идет расследование громких дел, есть ли у региона своя «криминальная специфика» - журналисты задавали новому руководителю разные вопросы.

Генерал-майор юстиции Александр Стариков прибыл в наш регион из республики Алтай, и в Туле, по его словам, работа кипит в более высоком темпе. За последний год больше уголовных дел стало по факту неоказания или некачественного оказания своих услуг врачами и застройщиками. Также на особом контроле преступления в отношении несовершеннолетних - жителя Волгограда, который склонял 14-летнюю тулячку к суициду, помогли обнаружить как раз тульские следователи. Поделился новый руководитель и самой оперативной информацией: сегодня ночью в деревне Хопилово Большой Тулы произошло покушение на убийство - в местного жителя стреляли из автомата.

«У нас по горячим следам выдвинуто несколько версий, - сообщил Стариков. - Пока, по предварительной информации, а она минимальна, человек занимался предпринимательством, не очень крупным. Мужчине оказана медпомощь. Как мне докладывают, всё должно быть благоприятно с точки зрения здоровья. Версии связаны либо с его предпринимательской деятельностью, либо с личными взаимоотношениями».













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