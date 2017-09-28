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|28.09.2017 15:39 Осеннюю сессию Тульской областной Думы открыл губернатор
|Вести-Тула
Региональные парламентарии собрались на осеннюю сессию. 44-е заседание Тульской областной Думы напутственным словом открыл губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил депутатов за целый ряд важных законопроектов, принятых в предыдущей сессии, и особо подчеркнул важность сохранения социальной направленности в планировании бюджета региона, принятие которого ещё только предстоит.
Кроме того глава региона внёс в Думу законопроект о сельских старостах. По его словам, важно не только определить механизм их избрания, но и вынести его на общественное обсуждение.
«Мы с вами и дальше будем проводить встречи, в том числе и в более узком формате – на уровне парламентских партий, - сказал Алексей Дюмин депутатам. - Жду инициатив и от представителей молодёжного парламента. Законодательная и исполнительная власти должны работать вместе, объединив усилия. Это залог успешного выполнения задач, стоящих перед областью».
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