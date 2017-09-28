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28.09.2017 16:10 «Ростелеком» обнуляет стоимость мобильного интернет-трафика при просмотре «Интерактивного ТВ» Вести-Тула





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В «Интерактивном ТВ» собирается отличный телевизионный и видеоконтент: всего доступно более 200 телеканалов, более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров, стран и лет. И этот контент доступен абсолютно на любом видеоэкране – там, где удобно клиенту и в любое время. Смотреть любимое кино можно на телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне в любом месте – дома или в дороге, в гостях или в парке.



Все экраны объединяются в единое пространство с помощью бесплатного сервиса «Мультискрин»: приобретенный в одном месте контент можно бесплатно смотреть на любом другом экране.



При просмотре «Интерактивного ТВ» на планшете или смартфоне с помощью специального мобильного приложения (доступно для бесплатной установки в Google Play и AppStore) или на видеопортале itv.rt.ru больше не расходуются мегабайты из подключенных пакетов мобильного интернет-трафика.



Стать участником акции «Видеотрафик в комплекте» можно до 30 октября 2017 года. Условия акции распространены на всех действующих абонентов мобильной связи «Ростелекома» автоматически. Также автоматически становятся ее участниками все новые мобильные абоненты компании. По условиям акции бесплатным безлимитный интернет-трафик при просмотре «Интерактивного ТВ» на планшетах и смартфонах будет по 30 сентября 2018 года.



Полные условия акции «Видеотрафик в комплекте», включая ограничения, доступны на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800. При нахождении в национальном роуминге условия акции доступны во всех регионах России за исключением Республики Крым и города Севастополя. В международном роуминге условия акции не действуют.





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«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.



Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0»).



Сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В «Интерактивном ТВ» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.



Подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и дополнительных сервисах можно узнать на сайте: itv.rt.ru



«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Видеотрафик в комплекте», благодаря которой тульские абоненты мобильной связи компании теперь могут смотреть «Интерактивное ТВ» без оплаты интернет-трафика. Просмотр ТВ или кино «съедает» довольно много мобильного интернет-трафика, но больше его не надо считать и оплачивать или беспокоиться о преждевременном расходовании интернет-пакетов.В «Интерактивном ТВ» собирается отличный телевизионный и видеоконтент: всего доступно более 200 телеканалов, более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров, стран и лет. И этот контент доступен абсолютно на любом видеоэкране – там, где удобно клиенту и в любое время. Смотреть любимое кино можно на телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне в любом месте – дома или в дороге, в гостях или в парке.Все экраны объединяются в единое пространство с помощью бесплатного сервиса «Мультискрин»: приобретенный в одном месте контент можно бесплатно смотреть на любом другом экране.При просмотре «Интерактивного ТВ» на планшете или смартфоне с помощью специального мобильного приложения (доступно для бесплатной установки в Google Play и AppStore) или на видеопортале itv.rt.ru больше не расходуются мегабайты из подключенных пакетов мобильного интернет-трафика.Стать участником акции «Видеотрафик в комплекте» можно до 30 октября 2017 года. Условия акции распространены на всех действующих абонентов мобильной связи «Ростелекома» автоматически. Также автоматически становятся ее участниками все новые мобильные абоненты компании. По условиям акции бесплатным безлимитный интернет-трафик при просмотре «Интерактивного ТВ» на планшетах и смартфонах будет по 30 сентября 2018 года.Полные условия акции «Видеотрафик в комплекте», включая ограничения, доступны на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800. При нахождении в национальном роуминге условия акции доступны во всех регионах России за исключением Республики Крым и города Севастополя. В международном роуминге условия акции не действуют.* * *«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0»).Сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В «Интерактивном ТВ» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.Подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и дополнительных сервисах можно узнать на сайте: itv.rt.ru

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