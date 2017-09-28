Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



28.09.2017 12:55 О силе и талантах Тульской области узнали в Совете Федерации
Алексей Ерёмин

О силе и талантах Тульской области узнали в Совете Федерации

| фото |
Потенциал Тульской губернии в верхней палате узнали буквально с порога. Здесь была организована выставка, посвященная Дням Тульской области в Совете Федерации. Можно было ознакомиться не только с перспективными направлениями, в которых развивается регион, но и с его богатейшей историей.

Тульский регион – земля силы и талантов. Это можно было увидеть своими глазами, чем живёт сегодня оружейная и самоварная столица. Выступая перед членами Совета Федерации, глава региона Алексей Дюмин поблагодарил их за плодотворную работу и рассказал, чем сегодня может удивить всю Россию и поделиться своим опытом Тульская земля: «Планируем воссоздать облик ряда малых исторических городов, ещё один значимый проект – «Тульская набережная». Его реализация повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. У туляков появится новое место отдыха, а гостям города проект обеспечит новые туристические маршруты. При этом 60% финансирования – внебюджетные деньги».

Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что буквально за год регион изменился практически до неузнаваемости: «Хочется сказать спасибо за вашу созидательную работу в интересах края, людей. Нам есть, с чем сравнивать. Три года назад были Дни Тульской области в Совете Федерации. То, что мы увидели, услышали, проанализировали сегодня – это огромная разница, огромное движение вперед».

О положительном примере Тульской области говорил и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он подчеркнул, что большинство проектов, которые реализуются в нашей области, нашли отклик и в других субъектах Федерации: «На международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» Тульская практика признана лучшей в России в категории «эффективное бюджетирование». «Народный бюджет» стал одним из самых масштабных проектов на территории Российской Федерации не только по количеству средств, выделяемых из областного и муниципальных бюджетов, но и по широкому кругу задач, решаемых при непосредственном участии населения».

Первый день осенней сессии верхней палаты совпал с Днями Тульской области, что символично. Регион является лидером по ряду направлений и, по словам Валентны Матвиенко, стремится занять еще лучшую позицию, так как всё для этого сегодня есть.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.