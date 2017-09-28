НОВОСТИ | Общество







28.09.2017 12:55 О силе и талантах Тульской области узнали в Совете Федерации Алексей Ерёмин





| фото |



Тульский регион – земля силы и талантов. Это можно было увидеть своими глазами, чем живёт сегодня оружейная и самоварная столица. Выступая перед членами Совета Федерации, глава региона Алексей Дюмин поблагодарил их за плодотворную работу и рассказал, чем сегодня может удивить всю Россию и поделиться своим опытом Тульская земля: «Планируем воссоздать облик ряда малых исторических городов, ещё один значимый проект – «Тульская набережная». Его реализация повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. У туляков появится новое место отдыха, а гостям города проект обеспечит новые туристические маршруты. При этом 60% финансирования – внебюджетные деньги».



Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что буквально за год регион изменился практически до неузнаваемости: «Хочется сказать спасибо за вашу созидательную работу в интересах края, людей. Нам есть, с чем сравнивать. Три года назад были Дни Тульской области в Совете Федерации. То, что мы увидели, услышали, проанализировали сегодня – это огромная разница, огромное движение вперед».



О положительном примере Тульской области говорил и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он подчеркнул, что большинство проектов, которые реализуются в нашей области, нашли отклик и в других субъектах Федерации: «На международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» Тульская практика признана лучшей в России в категории «эффективное бюджетирование». «Народный бюджет» стал одним из самых масштабных проектов на территории Российской Федерации не только по количеству средств, выделяемых из областного и муниципальных бюджетов, но и по широкому кругу задач, решаемых при непосредственном участии населения».



Первый день осенней сессии верхней палаты совпал с Днями Тульской области, что символично. Регион является лидером по ряду направлений и, по словам Валентны Матвиенко, стремится занять еще лучшую позицию, так как всё для этого сегодня есть.



Потенциал Тульской губернии в верхней палате узнали буквально с порога. Здесь была организована выставка, посвященная Дням Тульской области в Совете Федерации. Можно было ознакомиться не только с перспективными направлениями, в которых развивается регион, но и с его богатейшей историей.Тульский регион – земля силы и талантов. Это можно было увидеть своими глазами, чем живёт сегодня оружейная и самоварная столица. Выступая перед членами Совета Федерации, глава региона Алексей Дюмин поблагодарил их за плодотворную работу и рассказал, чем сегодня может удивить всю Россию и поделиться своим опытом Тульская земля: «Планируем воссоздать облик ряда малых исторических городов, ещё один значимый проект – «Тульская набережная». Его реализация повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. У туляков появится новое место отдыха, а гостям города проект обеспечит новые туристические маршруты. При этом 60% финансирования – внебюджетные деньги».Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что буквально за год регион изменился практически до неузнаваемости: «Хочется сказать спасибо за вашу созидательную работу в интересах края, людей. Нам есть, с чем сравнивать. Три года назад были Дни Тульской области в Совете Федерации. То, что мы увидели, услышали, проанализировали сегодня – это огромная разница, огромное движение вперед».О положительном примере Тульской области говорил и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он подчеркнул, что большинство проектов, которые реализуются в нашей области, нашли отклик и в других субъектах Федерации: «На международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» Тульская практика признана лучшей в России в категории «эффективное бюджетирование». «Народный бюджет» стал одним из самых масштабных проектов на территории Российской Федерации не только по количеству средств, выделяемых из областного и муниципальных бюджетов, но и по широкому кругу задач, решаемых при непосредственном участии населения».Первый день осенней сессии верхней палаты совпал с Днями Тульской области, что символично. Регион является лидером по ряду направлений и, по словам Валентны Матвиенко, стремится занять еще лучшую позицию, так как всё для этого сегодня есть.





Читать @gtrktula

















