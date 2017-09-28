|
|
|
|28.09.2017 12:55 О силе и талантах Тульской области узнали в Совете Федерации
|Алексей Ерёмин
Потенциал Тульской губернии в верхней палате узнали буквально с порога. Здесь была организована выставка, посвященная Дням Тульской области в Совете Федерации. Можно было ознакомиться не только с перспективными направлениями, в которых развивается регион, но и с его богатейшей историей.
Тульский регион – земля силы и талантов. Это можно было увидеть своими глазами, чем живёт сегодня оружейная и самоварная столица. Выступая перед членами Совета Федерации, глава региона Алексей Дюмин поблагодарил их за плодотворную работу и рассказал, чем сегодня может удивить всю Россию и поделиться своим опытом Тульская земля: «Планируем воссоздать облик ряда малых исторических городов, ещё один значимый проект – «Тульская набережная». Его реализация повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. У туляков появится новое место отдыха, а гостям города проект обеспечит новые туристические маршруты. При этом 60% финансирования – внебюджетные деньги».
Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что буквально за год регион изменился практически до неузнаваемости: «Хочется сказать спасибо за вашу созидательную работу в интересах края, людей. Нам есть, с чем сравнивать. Три года назад были Дни Тульской области в Совете Федерации. То, что мы увидели, услышали, проанализировали сегодня – это огромная разница, огромное движение вперед».
О положительном примере Тульской области говорил и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он подчеркнул, что большинство проектов, которые реализуются в нашей области, нашли отклик и в других субъектах Федерации: «На международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» Тульская практика признана лучшей в России в категории «эффективное бюджетирование». «Народный бюджет» стал одним из самых масштабных проектов на территории Российской Федерации не только по количеству средств, выделяемых из областного и муниципальных бюджетов, но и по широкому кругу задач, решаемых при непосредственном участии населения».
Первый день осенней сессии верхней палаты совпал с Днями Тульской области, что символично. Регион является лидером по ряду направлений и, по словам Валентны Матвиенко, стремится занять еще лучшую позицию, так как всё для этого сегодня есть.
|
|