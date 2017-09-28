НОВОСТИ | Общество







28.09.2017 12:21 В Туле начали подавать тепло в жилые дома Вести-Тула





| фото |



Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов. По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании «Город Тула» работают горячие линии.



Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы: 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37;

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 8-919-081-23-09;

Центральный территориальный округ: (4872) 36-30-92;

Зареченский территориальный округ: (4872) 47-16-68;

Привокзальный территориальный округ: (4872) 24-71-74;

Пролетарский территориальный округ: (4872) 41-06-49, 41-73-40;

Советский территориальный округ: (4872) 30-18-84; 30-17-11.



С сегодняшнего дня в Туле начинается отопительный сезон. Тепло начнут подавать в жилые дома. А вот многим школам и детским садам отопление дали еще накануне. Во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, в последнюю – промышленных предприятий.Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов. По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании «Город Тула» работают горячие линии.Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы: 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37;Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 8-919-081-23-09;Центральный территориальный округ: (4872) 36-30-92;Зареченский территориальный округ: (4872) 47-16-68;Привокзальный территориальный округ: (4872) 24-71-74;Пролетарский территориальный округ: (4872) 41-06-49, 41-73-40;Советский территориальный округ: (4872) 30-18-84; 30-17-11.

Читать @gtrktula



















