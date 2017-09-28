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НОВОСТИ | Общество



28.09.2017 12:21 В Туле начали подавать тепло в жилые дома
Вести-Тула

В Туле начали подавать тепло в жилые дома

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С сегодняшнего дня в Туле начинается отопительный сезон. Тепло начнут подавать в жилые дома. А вот многим школам и детским садам отопление дали еще накануне. Во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, в последнюю – промышленных предприятий.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов. По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании «Город Тула» работают горячие линии.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы: 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37;
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 8-919-081-23-09;
Центральный территориальный округ: (4872) 36-30-92;
Зареченский территориальный округ: (4872) 47-16-68;
Привокзальный территориальный округ: (4872) 24-71-74;
Пролетарский территориальный округ: (4872) 41-06-49, 41-73-40;
Советский территориальный округ: (4872) 30-18-84; 30-17-11.
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