НОВОСТИ | Общество







28.09.2017 11:39 Награды сотрудникам КБП вручил главком Сухопутных войск Вести-Тула





| фото |



По словам Олега Салюкова, «Сухопутные войска – это и артиллерия, и системы противовоздушной обороны, и пехотинцы, и боевые машины пехоты, и знаменитые «Корнеты», за которыми очередь стоит. Очень важно приехать и сказать «Спасибо!» не только руководству, но и всем сотрудникам легендарного предприятия».



Главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков прибыл в Тулу, чтобы лично вручить награды ведущим сотрудникам тульского Конструкторского бюро приборостроения в честь 90-летнего юбилея предприятия. Как утверждают специалисты, почти 80 процентов вооружения, разработанного в КБП, предназначено в первую очередь для сухопутных войск.По словам Олега Салюкова, «Сухопутные войска – это и артиллерия, и системы противовоздушной обороны, и пехотинцы, и боевые машины пехоты, и знаменитые «Корнеты», за которыми очередь стоит. Очень важно приехать и сказать «Спасибо!» не только руководству, но и всем сотрудникам легендарного предприятия».





Читать @gtrktula



















