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28.09.2017 11:05 В ГКЗ Тулы состоялся праздник для пожилых Вести-Тула





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По словам секретаря регионального отделения партии «Единая России» Николая Воробьёва, «это один из самых главных праздников в нашей жизни, потому что наше население, как и в других странах, к сожалению, стареет. Роль государства и общества – сделать не только продолжительность жизни как можно больше, но и добиваться того, чтобы старшее поколение не отрывалось от общественной жизни».



«Очень важно в очередной раз обратить внимание к лицам старшего поколения, которые рядом с нами. Сегодня для них это действительно праздник», - заметила руководитель фракции «Единой России» в Тульской городской Думе Татьяна Ларина.



В самом начале торжества прошла выставка декоративно-прикладного творчества и кулинарии. Всё представленное сделано руками увлеченных туляков, для которых года - не беда. Кроме того, у гостей была возможность не только повеселиться, но и подлечиться. В рамках проекта «Здоровое будущее» было организовано бесплатное медицинское экспресс-обследование. Конечно, все участники смогли насладиться концертом, добрыми пожеланиями, огромным количеством сюрпризов и подарков.



В Городском концертном зале развернулся настоящий праздник жизнелюбивых и активных туляков. Он приурочен ко Дню пожилого человека и прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Это мероприятие собрало более тысячи представителей общественных и ветеранских организаций, ТОСов.По словам секретаря регионального отделения партии «Единая России» Николая Воробьёва, «это один из самых главных праздников в нашей жизни, потому что наше население, как и в других странах, к сожалению, стареет. Роль государства и общества – сделать не только продолжительность жизни как можно больше, но и добиваться того, чтобы старшее поколение не отрывалось от общественной жизни».«Очень важно в очередной раз обратить внимание к лицам старшего поколения, которые рядом с нами. Сегодня для них это действительно праздник», - заметила руководитель фракции «Единой России» в Тульской городской Думе Татьяна Ларина.В самом начале торжества прошла выставка декоративно-прикладного творчества и кулинарии. Всё представленное сделано руками увлеченных туляков, для которых года - не беда. Кроме того, у гостей была возможность не только повеселиться, но и подлечиться. В рамках проекта «Здоровое будущее» было организовано бесплатное медицинское экспресс-обследование. Конечно, все участники смогли насладиться концертом, добрыми пожеланиями, огромным количеством сюрпризов и подарков.





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