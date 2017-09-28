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НОВОСТИ | Общество



28.09.2017 11:05 В ГКЗ Тулы состоялся праздник для пожилых
Вести-Тула

В ГКЗ Тулы состоялся праздник для пожилых

| фото |
В Городском концертном зале развернулся настоящий праздник жизнелюбивых и активных туляков. Он приурочен ко Дню пожилого человека и прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Это мероприятие собрало более тысячи представителей общественных и ветеранских организаций, ТОСов.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая России» Николая Воробьёва, «это один из самых главных праздников в нашей жизни, потому что наше население, как и в других странах, к сожалению, стареет. Роль государства и общества – сделать не только продолжительность жизни как можно больше, но и добиваться того, чтобы старшее поколение не отрывалось от общественной жизни».

«Очень важно в очередной раз обратить внимание к лицам старшего поколения, которые рядом с нами. Сегодня для них это действительно праздник», - заметила руководитель фракции «Единой России» в Тульской городской Думе Татьяна Ларина.

В самом начале торжества прошла выставка декоративно-прикладного творчества и кулинарии. Всё представленное сделано руками увлеченных туляков, для которых года - не беда. Кроме того, у гостей была возможность не только повеселиться, но и подлечиться. В рамках проекта «Здоровое будущее» было организовано бесплатное медицинское экспресс-обследование. Конечно, все участники смогли насладиться концертом, добрыми пожеланиями, огромным количеством сюрпризов и подарков.













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