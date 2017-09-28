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28.09.2017 10:49 Реконструкция моста через Скнигу завершена на два месяца раньше срока София Гафарова





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Мост через реку Скнига был построен 50 лет назад и служил старым направлением Москва-Крым, соединяя северную часть России с южной. Под колоссальной нагрузкой конструкции порядком износились, мост признали аварийным. Ремонтные работы начали в марте прошлого года. Губернатор региона Алексей Дюмин поручил областному минтрансу как можно скорее завершить реставрацию.



В итоге отремонтированный мост открыли на два месяца раньше намеченного срока. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «пролетные строения железобетонные, основания были укреплены».



На возрождение моста было потрачено порядка 90 миллионов рублей, львиная часть средств выделялась из регионального бюджета. Обновленный мост прослужит еще как минимум полвека, обещают строители. Однако самыми важными и показательными станут первые восемь лет. Именно столько мост будет находиться на гарантии.



Запрещающий знак снят, движение по мосту через реку Скнига возобновлено. Этого дня с нетерпением ждали жители Заокского района. С прошлой весны, после начала реконструкции моста, автомобилистам приходилось двигаться в объезд через Московскую область и трассу «Крым».Мост через реку Скнига был построен 50 лет назад и служил старым направлением Москва-Крым, соединяя северную часть России с южной. Под колоссальной нагрузкой конструкции порядком износились, мост признали аварийным. Ремонтные работы начали в марте прошлого года. Губернатор региона Алексей Дюмин поручил областному минтрансу как можно скорее завершить реставрацию.В итоге отремонтированный мост открыли на два месяца раньше намеченного срока. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «пролетные строения железобетонные, основания были укреплены».На возрождение моста было потрачено порядка 90 миллионов рублей, львиная часть средств выделялась из регионального бюджета. Обновленный мост прослужит еще как минимум полвека, обещают строители. Однако самыми важными и показательными станут первые восемь лет. Именно столько мост будет находиться на гарантии.





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