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27.09.2017 19:00 Что Тульская область готова предложить туристам? Елена Панова





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«Хотелось бы на обзорную экскурсию, по ночному городу, но не нашли», - пожаловались туристы корреспонденту. Впрочем, купить экскурсию все же можно. У частного гида. В интернете такие услуги активно предлагают. Но качество не всегда на высоте. Поэтому деятельность экскурсоводов-частников решили узаконить. Уже год действует правило обязательной аккредитации для тех, кто водит группы по кремлю.



Гид экскурсионного проекта «Тула. Легенды и факты» Сергей Цепляев одним из первых получил документ. Экзамен держали 45 человек, но подтвердить свои знания смогли только 17. «Услышал, как один экскурсовод назвал бойницы форточками, чтобы кремль проветривать», - рассказал Сергей.



Посмотреть в Туле есть на что. Другой вопрос - как показывать богатое культурное и историческое наследие, чтобы туристам было не скучно. В художественном музее перед картинами знаменитых модернистов Малевича и Кандинского очередь не стоит. Да и мало кто знает, что такие раритеты есть в постоянной экспозиции.



А вот новая мультимедийная выставка, на которой представлены и Малевич, и Кандинский, уже собрала больше тысячи зрителей. Организаторы уверены, что дело в новых форматах подачи. «Клиповое мышление – алгоритм нашей жизни, поэтому всё подстраивается под это», - считает организатор мультимедийной выставки «от Моне до Малевича. Великие модернисты» Роман Агибалов.



Этим летом гостей в Туле побывало как минимум в полтора раза больше, чем раньше. Но чтобы туризм не превратился в однодневный, приезжим нужно где-то останавливаться. А гостиниц по-прежнему не хватает. В некоторые выходные номера были раскуплены на сто процентов. «Такая статистика, когда туристов больше, чем гостиниц, для нас специфична», - говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



Новый музей «Куликово поле» находится в стороне от крупных городов. Комплекс построен на месте чистого поля. Но расстояние не помеха: здесь и в будни немало посетителей. А все потому, что таких музеев в России по пальцам пересчитать. Здесь к истории можно прикоснуться в прямом смысле слова и своими глазами увидеть Куликовскую битву.



По словам заместителя директора по науке государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрея Наумова, «Любую информацию нужно подавать в виде, доступном посетителю. Игровая форма может быть намного доходчивей лекционной».



В планах музея открыть еще один комплекс – «Богатырская застава» в районе местечка Татинки, возвести древнерусскую крепость, а со временем построить вокруг нее деревню. Там можно будет пожить в избе, полежать на полатях. В общем, окунуться с головой в крестьянский быт средневековой Руси.



Стрелки на часах новой тульской достопримечательности – колокольне Успенского собора - еще не добрались до полудня, а в кремле уже полным-полно экскурсионных групп и одиночных туристов. Прогулка по историческому центру – обязательная часть программы.«Хотелось бы на обзорную экскурсию, по ночному городу, но не нашли», - пожаловались туристы корреспонденту. Впрочем, купить экскурсию все же можно. У частного гида. В интернете такие услуги активно предлагают. Но качество не всегда на высоте. Поэтому деятельность экскурсоводов-частников решили узаконить. Уже год действует правило обязательной аккредитации для тех, кто водит группы по кремлю.Гид экскурсионного проекта «Тула. Легенды и факты» Сергей Цепляев одним из первых получил документ. Экзамен держали 45 человек, но подтвердить свои знания смогли только 17. «Услышал, как один экскурсовод назвал бойницы форточками, чтобы кремль проветривать», - рассказал Сергей.Посмотреть в Туле есть на что. Другой вопрос - как показывать богатое культурное и историческое наследие, чтобы туристам было не скучно. В художественном музее перед картинами знаменитых модернистов Малевича и Кандинского очередь не стоит. Да и мало кто знает, что такие раритеты есть в постоянной экспозиции.А вот новая мультимедийная выставка, на которой представлены и Малевич, и Кандинский, уже собрала больше тысячи зрителей. Организаторы уверены, что дело в новых форматах подачи. «Клиповое мышление – алгоритм нашей жизни, поэтому всё подстраивается под это», - считает организатор мультимедийной выставки «от Моне до Малевича. Великие модернисты» Роман Агибалов.Этим летом гостей в Туле побывало как минимум в полтора раза больше, чем раньше. Но чтобы туризм не превратился в однодневный, приезжим нужно где-то останавливаться. А гостиниц по-прежнему не хватает. В некоторые выходные номера были раскуплены на сто процентов. «Такая статистика, когда туристов больше, чем гостиниц, для нас специфична», - говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.Новый музей «Куликово поле» находится в стороне от крупных городов. Комплекс построен на месте чистого поля. Но расстояние не помеха: здесь и в будни немало посетителей. А все потому, что таких музеев в России по пальцам пересчитать. Здесь к истории можно прикоснуться в прямом смысле слова и своими глазами увидеть Куликовскую битву.По словам заместителя директора по науке государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрея Наумова, «Любую информацию нужно подавать в виде, доступном посетителю. Игровая форма может быть намного доходчивей лекционной».В планах музея открыть еще один комплекс – «Богатырская застава» в районе местечка Татинки, возвести древнерусскую крепость, а со временем построить вокруг нее деревню. Там можно будет пожить в избе, полежать на полатях. В общем, окунуться с головой в крестьянский быт средневековой Руси.







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