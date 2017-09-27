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27.09.2017 18:44 Валентина Матвиенко и Алексей Дюмин обсудили пути развития Тульской области Вести-Тула





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На выставке можно оценить инвестиционную привлекательность региона, узнать об имеющихся предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса, о туристических и культурных брендах.



«Тульская область у нас славная область, у вас хорошая позитивная динамика развития, чему мы очень рады, - сказала Валентина Матвиенко. – Хотелось бы, чтобы это видели и сенаторы. Один из аргументов, почему мы так относимся к дням субъектов, - опыт субъекта мы стараемся распространять на другие, чтобы каждый регион не изобретал велосипед заново, если есть хороший опыт. Думаю, что и вам будет полезно послушать мнения сенаторов».



Алексей Дюмина отметил «поддержку и помощь Совета Федерации, сенаторов в решении социально-экономических задач, которые стоят перед Тульской областью на ближайшие пять лет».



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в рамках Дней региона в Совете Федерации. Они осмотрели экспозицию, посвященную 80-летию Тульской области, обсудили вопросы социально-экономического развития региона.На выставке можно оценить инвестиционную привлекательность региона, узнать об имеющихся предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса, о туристических и культурных брендах.«Тульская область у нас славная область, у вас хорошая позитивная динамика развития, чему мы очень рады, - сказала Валентина Матвиенко. – Хотелось бы, чтобы это видели и сенаторы. Один из аргументов, почему мы так относимся к дням субъектов, - опыт субъекта мы стараемся распространять на другие, чтобы каждый регион не изобретал велосипед заново, если есть хороший опыт. Думаю, что и вам будет полезно послушать мнения сенаторов».Алексей Дюмина отметил «поддержку и помощь Совета Федерации, сенаторов в решении социально-экономических задач, которые стоят перед Тульской областью на ближайшие пять лет».





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