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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 18:16 В Комсомольском парке Тулы высадили по 100 лип и клёнов
Вести-Тула

В Комсомольском парке Тулы высадили по 100 лип и клёнов

| фото |
Сегодня утром в Комсомольском парке Тулы жители расположенных рядом домов, сотрудники самого парка, представители общественных организаций и просто неравнодушные люди высадили 100 лип и 100 клёнов. Деревья подбирались и по декоративности, и по жизнеспособности. Следующее озеленение намечено в Центральном парке Тулы на 29 сентября.

По словам директора ГУ ТО «Тульские парки» Андрея Журавлёва, «мы проводим большую работу по воспроизводству зелёного фонда. Сегодня стартует осенняя декада посадок саженцев. Всего в 2017 году в тульских парках мы высадим более 3000 саженцев. Ежегодно обследуется весь древостой, оценивается его состояние, формируется план удаления сухостойных деревьев. На каждое удалённое дерево высаживаем порядка трёх новых».
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