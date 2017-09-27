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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 17:39 В Туле прошло торжественное собрание пожилых активистов
Вести-Тула

В Туле прошло торжественное собрание пожилых активистов

| фото |
1 октября в России отмечается День пожилого человека, а в Туле уже полным ходом идут чествования и празднования. В областной библиотеке состоялось торжественное собрание самых социально-активных представителей старшего поколения.

«Жизнь дана всем, а старость только избранным. Молодость же – это преимущество, которое очень быстро проходит. Мы живём энергично, мощно. Пенсионеры – это золотой запас страны», - считает Лариса Малыжёнкова. По словам Ольги Ивановой, «наши пенсионеры очень активные. Их даже организовывать не приходится – сами приходят с идеями и предложениями».

Песни, танцы, музыка. Здесь считают, что ничто так не заряжает положительными эмоциями, как общение. Ну а чтобы еще больше «подсластить» жизнь таких активных и энергичных людей, гостям концерта вручили тульские пряники с символикой партии пенсионеров.

Председатель правления Тульского регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Николая Огольцова, «для пенсионеров важный момент выйти из квартиры, посмотреть на людей. Жизнь должна быть в движении, активной».
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