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27.09.2017 17:39 В Туле прошло торжественное собрание пожилых активистов Вести-Тула





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«Жизнь дана всем, а старость только избранным. Молодость же – это преимущество, которое очень быстро проходит. Мы живём энергично, мощно. Пенсионеры – это золотой запас страны», - считает Лариса Малыжёнкова. По словам Ольги Ивановой, «наши пенсионеры очень активные. Их даже организовывать не приходится – сами приходят с идеями и предложениями».



Песни, танцы, музыка. Здесь считают, что ничто так не заряжает положительными эмоциями, как общение. Ну а чтобы еще больше «подсластить» жизнь таких активных и энергичных людей, гостям концерта вручили тульские пряники с символикой партии пенсионеров.



Председатель правления Тульского регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Николая Огольцова, «для пенсионеров важный момент выйти из квартиры, посмотреть на людей. Жизнь должна быть в движении, активной».



1 октября в России отмечается День пожилого человека, а в Туле уже полным ходом идут чествования и празднования. В областной библиотеке состоялось торжественное собрание самых социально-активных представителей старшего поколения.«Жизнь дана всем, а старость только избранным. Молодость же – это преимущество, которое очень быстро проходит. Мы живём энергично, мощно. Пенсионеры – это золотой запас страны», - считает Лариса Малыжёнкова. По словам Ольги Ивановой, «наши пенсионеры очень активные. Их даже организовывать не приходится – сами приходят с идеями и предложениями».Песни, танцы, музыка. Здесь считают, что ничто так не заряжает положительными эмоциями, как общение. Ну а чтобы еще больше «подсластить» жизнь таких активных и энергичных людей, гостям концерта вручили тульские пряники с символикой партии пенсионеров.Председатель правления Тульского регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Николая Огольцова, «для пенсионеров важный момент выйти из квартиры, посмотреть на людей. Жизнь должна быть в движении, активной».





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