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|27.09.2017 16:09 Полицейские задержали куратора «группы смерти», который переписывался с тулячкой
|Вести-Тула
В Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на склонение к самоубийству». Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России совместно с тульскими и волгоградскими полицейскими задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств.
Оперативникам стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведёт переписку с четырнадцатилетней жительницей Тульской области, подталкивая её к совершению суицида. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, создавал ситуации, которые травмировали психику несовершеннолетней.
Подозреваемый 23-летний безработный житель Волгоградской области задержан сотрудниками МВД России. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту проживания были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, которые содержали сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду».
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