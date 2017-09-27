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27.09.2017 16:09 Полицейские задержали куратора «группы смерти», который переписывался с тулячкой
Вести-Тула

Полицейские задержали куратора «группы смерти», который переписывался с тулячкой

| фото |
В Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на склонение к самоубийству». Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России совместно с тульскими и волгоградскими полицейскими задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств.

Оперативникам стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведёт переписку с четырнадцатилетней жительницей Тульской области, подталкивая её к совершению суицида. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, создавал ситуации, которые травмировали психику несовершеннолетней.

Подозреваемый 23-летний безработный житель Волгоградской области задержан сотрудниками МВД России. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту проживания были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, которые содержали сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду».
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