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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 15:48 В прокуратуру вызвали глав районов, не совсем готовых к отопительному сезону
Вести-Тула

В прокуратуру вызвали глав районов, не совсем готовых к отопительному сезону

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На 98 % Тульская область готова к отопительному сезону, но в этих двух процентах остаются десятки домов, которые рискуют остаться без тепла. В Узловском районе не переложены еще 400 метров аварийных теплосетей, в семи районах остаются котельные, не готовые к запуску. Долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями к началу осени – 1, 5 миллиарда рублей за газ, и более 700 миллионов – за электроэнергию, что вполне может стать препятствием для подачи тепла.

С долгами будут разбираться основательно. Например, прокурору Кимовского района дается 10 дней, чтобы провести проверку, как образовалась задолженность 800 тысяч рублей у управляющей компании «Светлый город», а прокурору Киреевского (который уже не первый год возглавляет антирейтинг) - разобраться, как было допущено, что две школы к 1 сентября остаются без паспорта готовности.

По словам прокурора Тульской области Александра Козлова, « в муниципальном образовании Славный до настоящего времени не введена в эксплуатацию модульная котельная, находящаяся в аренде компании ООО «Коммунальная сфера». В Щекинском районе шесть управляющих компаний при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону не полностью провели гидравлические испытания систем теплоснабжения и проверки состояния труб».

59 многоквартирных домов остаются без паспортов готовности в Киреевском районе, в Кимовском - 44. Сегодня трем главам муниципальных образований – Щекинского, Киреевского районов, поселка Славного и директору одной управляющей компании в Кимовском районе объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона и разъяснения ответственности за подобные действия. Пока у глав районов-антилидеров еще есть время устранить недостатки.

Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «эти 59 домов находятся в непосредственном управлении у жителей. Вопрос заключался в подписании ими договоров с ВДПО, которые обеспечивают проверку дымвентканалов. На сегодня этот вопрос закрыт, составлены акты».
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