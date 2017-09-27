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27.09.2017 15:27 Несколько домов в Левобережном остались без газа Вести-Тула





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Газоснабжение будет приостановлено в ряде домов на Первом, Втором, Третьем Восточном проездах, Уютном проезде и улице Защитников Тулы. Жителям необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться голубым топливом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру. Дать газ обещают уже 28 сентября.



Сегодня и завтра, 28 сентября, будет приостановлено газоснабжение в нескольких жилых домах микрорайона Левобережный. Это связано с проведением работ по перекладке участка газопровода на территории строящегося Ледового дворца по улице Новомосковской.Газоснабжение будет приостановлено в ряде домов на Первом, Втором, Третьем Восточном проездах, Уютном проезде и улице Защитников Тулы. Жителям необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться голубым топливом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру. Дать газ обещают уже 28 сентября.

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