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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 15:27 Несколько домов в Левобережном остались без газа
Вести-Тула

Несколько домов в Левобережном остались без газа

| фото |
Сегодня и завтра, 28 сентября, будет приостановлено газоснабжение в нескольких жилых домах микрорайона Левобережный. Это связано с проведением работ по перекладке участка газопровода на территории строящегося Ледового дворца по улице Новомосковской.

Газоснабжение будет приостановлено в ряде домов на Первом, Втором, Третьем Восточном проездах, Уютном проезде и улице Защитников Тулы. Жителям необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться голубым топливом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру. Дать газ обещают уже 28 сентября.











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