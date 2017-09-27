НОВОСТИ | Общество







27.09.2017 15:12 В Тульской области объявлен оранжевый уровень пожарной опасности Вести-Тула





| фото |



Спасатели просят не забывать о правилах поведения в лесах: не бросайте горящие спички и окурки; не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. Если заметили очаг возгорания, с которым не можете справиться самостоятельно - срочно вызывайте специалистов.



В Тульском регионе объявлен высокий - оранжевый - уровень пожароопасности. Это связано с тем, что в последние дни установилась сухая ветреная погода. И как следствие - велика вероятность возникновения возгораний.Спасатели просят не забывать о правилах поведения в лесах: не бросайте горящие спички и окурки; не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. Если заметили очаг возгорания, с которым не можете справиться самостоятельно - срочно вызывайте специалистов.

Читать @gtrktula

















