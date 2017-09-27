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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 12:54 Туляки встретили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы
Полина Ермолаева

Частица пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Успенском храме Тулы неполных два дня

| фото |
Сегодня в большой православный праздник Крестовоздвижение православные верующие в Туле получили прекрасную возможность прикоснуться к великой святыне. Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы прибыл в региональную столицу ранним утром в Успенский храм.

По преданию, пояс Дева Мария сделала сама из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Святыня на протяжении веков являла людям настоящее чудо, хранила жизни воинов в походах. Особое почтение святыня всегда имела у женщин, которые не могли испытать радость материнства. Священнослужители очень рады этому событию и надеются, что в храм поклониться святыне придёт молодёжь.

Протоиерей, эксперт синодального отдела по делам молодежи Сергей Домнин рассказал, что «святыня пребывает в епархии в рамках международной духовно-просветительской программы «Духовная связь». Мы проводим различные образовательные просветительские встречи с молодежью на приходах, в светских учебных заведениях, с православными активистами».

Частица пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Успенском храме Тулы неполных два дня. 28 сентября, в 14 часов святыня отправится в Белгород.















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