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27.09.2017 12:54 Туляки встретили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы Полина Ермолаева





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По преданию, пояс Дева Мария сделала сама из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Святыня на протяжении веков являла людям настоящее чудо, хранила жизни воинов в походах. Особое почтение святыня всегда имела у женщин, которые не могли испытать радость материнства. Священнослужители очень рады этому событию и надеются, что в храм поклониться святыне придёт молодёжь.



Протоиерей, эксперт синодального отдела по делам молодежи Сергей Домнин рассказал, что «святыня пребывает в епархии в рамках международной духовно-просветительской программы «Духовная связь». Мы проводим различные образовательные просветительские встречи с молодежью на приходах, в светских учебных заведениях, с православными активистами».



Частица пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Успенском храме Тулы неполных два дня. 28 сентября, в 14 часов святыня отправится в Белгород.



Сегодня в большой православный праздник Крестовоздвижение православные верующие в Туле получили прекрасную возможность прикоснуться к великой святыне. Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы прибыл в региональную столицу ранним утром в Успенский храм.По преданию, пояс Дева Мария сделала сама из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Святыня на протяжении веков являла людям настоящее чудо, хранила жизни воинов в походах. Особое почтение святыня всегда имела у женщин, которые не могли испытать радость материнства. Священнослужители очень рады этому событию и надеются, что в храм поклониться святыне придёт молодёжь.Протоиерей, эксперт синодального отдела по делам молодежи Сергей Домнин рассказал, что «святыня пребывает в епархии в рамках международной духовно-просветительской программы «Духовная связь». Мы проводим различные образовательные просветительские встречи с молодежью на приходах, в светских учебных заведениях, с православными активистами».Частица пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Успенском храме Тулы неполных два дня. 28 сентября, в 14 часов святыня отправится в Белгород.









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