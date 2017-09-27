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27.09.2017 11:23 Сотрудники МЧС провели экскурсию по одному из тульских бомбоубежищ Светлана Ковалькова





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Энергоснабжение убежища осуществляется от городской сети, но на случай отключения его в городе здесь установлен внутренний источник питания - дизельная электростанция. Она сможет обеспечить объект электричеством в течение месяца.



Сердцем защитного сооружения является помещение фильтровентиляции, где производится очищение поступающего с поверхности земли воздуха от вредных веществ, в том числе от радиационной пыли. Для обеспечения укрываемых питьевой водой, установлены баки объемом 18 тонн. Для отдыха есть комната, где размещены двухъярусные кровати с матрасами. Оснащён объект и спецсредствами.



Заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун рассказал, что в случае ЧС убежища выбираются «по территориальному принципу. Администрациями должна доводить информацию до управляющих компаний, до старших по домам, а те уже - до населения».



В Тульской области более 700 подобных защитных сооружений для длительного укрытия жителей. Фонд убежищ региона рассчитан на 250 тысяч человек. Дополнительно могут использоваться подвалы, гаражи и другие подземные объекты.



По сигналу тревоги, в случае военных действий, радиационных, химических заражений или разрушений население должно укрыться под землёй. Вход в бомбоубежище оборудован специальными герметичными дверьми.Энергоснабжение убежища осуществляется от городской сети, но на случай отключения его в городе здесь установлен внутренний источник питания - дизельная электростанция. Она сможет обеспечить объект электричеством в течение месяца.Сердцем защитного сооружения является помещение фильтровентиляции, где производится очищение поступающего с поверхности земли воздуха от вредных веществ, в том числе от радиационной пыли. Для обеспечения укрываемых питьевой водой, установлены баки объемом 18 тонн. Для отдыха есть комната, где размещены двухъярусные кровати с матрасами. Оснащён объект и спецсредствами.Заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун рассказал, что в случае ЧС убежища выбираются «по территориальному принципу. Администрациями должна доводить информацию до управляющих компаний, до старших по домам, а те уже - до населения».В Тульской области более 700 подобных защитных сооружений для длительного укрытия жителей. Фонд убежищ региона рассчитан на 250 тысяч человек. Дополнительно могут использоваться подвалы, гаражи и другие подземные объекты.





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