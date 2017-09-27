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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 10:57 На месте строительства дороги в Туле археологи сделали уникальные находки
Алексей Ерёмин

На месте строительства дороги в Туле археологи сделали уникальные находки

| фото |
В отдельных местах участка под будущей магистралью появится насыпь высотой до восьми метров, подземные ручьи собираются заковать в трубы. Как рассказал заместитель начальника МУ «Управления капитального строительства» Александр Грачёв, «ширина проезжей части составит 15 метров, что позволит организовать двухполосное движение в обе стороны».

Территория насыщена сетями водо- и теплоснабжения, канализации и ливнёвками. Поэтому сейчас здесь ведётся подготовительная работа перед началом укладки дорожного основания - вынос инженерных коммуникаций. Но особый интерес вызывает работа историков, причем не только тульских, но и липецких, которые параллельно с дорожниками исследуют здешние недра. Археологические изыскания начались здесь ещё в июле, и вот теперь, когда раскопки почти завершены, специалисты обнародовали свои уникальные находки.

Как рассказал научный сотрудник производственного объединения Максим Квитницкий, «нами вскрыто уже более 5000 квадратных метров площади, выявлено более 160 древних объектов. Культурные слои относятся к эпохе бронзы, раннего железного века, к древнерусскому времени 13-14 века».

Основной и самый выразительный комплекс – находки 16-17 веков. Специалисты нашли уже 10 построек и еще несколько десятков столбовых и хозяйственных ям. Историки называют это место чрезвычайно интересным с точки зрения археологии и даже уникальным.

На этом месте, предположительно, в 16 веке, находился засечный рубеж. Об этом говорят находки, сделанные липецкими историками. Дома старинного поселения, кузница, и ещё массу всевозможных артефактов: монеты, нательные кресты, боевой топор и игрушки-свистульки. После изучения и консервации все находки будут переданы тульским историкам. А на этом участке к работам приступят уже строители.













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