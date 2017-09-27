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НОВОСТИ | Общество



27.09.2017 10:40 Японским бизнесменам представили сильные стороны Тульской области
Вести-Тула

Японским бизнесменам представили сильные стороны Тульской области

| фото |
О Тульской области - в цифрах и иероглифах. В посольстве Страны восходящего солнца собрались представители японского и тульского бизнеса. Причём, инвестиционный потенциал нашего региона презентовали со слайдами на японском языке.

Наши сильные стороны - транспортная доступность, близость аэропортов, федеральных трасс, развитая инфраструктура и площадки, где инвесторам предоставляются льготы - особая экономическая зона Узловая. Встреча проходила не в одностороннем порядке, предприниматели уточняли цифры и задавали конкретные вопросы. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки отметил, что Тульская область уже знакома японцам не только как родина Толстого.

Во время своего визита в Страну восходящего солнца президент Владимир Путин подарил премьер-министру Японии самовар, конечно, тульский. Так что обе стороны настроены на сотрудничество, тем более что следующий год объявлен Годом Японии в России.

«Это первая такая встреча. У Тульской области много возможностей для привлечения инвестиций», - заметил чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, «результат мы оценим, когда компании, которые присутствовали на презентации, приедут в Тульскую область, и мы поймём, кто из них принял решение работать в регионе».
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