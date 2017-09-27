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27.09.2017 09:47 Главными героями праздника в этнодворе «Тульский Левша» стали наличники Вести-Тула





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Каждый желающий смог слепить из бесформенного куска глины игрушку, создать обережную рамку, сделать деревянную куклу и даже попробовать себя в кузнечном деле. Но главными героями праздника стали наличники, которые были представлены на выставке с говорящим названием «На улице резной». Это 15 старинных подлинных и более 30 воссозданных наличников, не похожих друг на друга и одинаково прекрасных.



Директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова рассказала: «Надо знать свою историю, сохранять свои традиции. Наше учреждение на этом и основывается. Нам очень хотелось бы, чтобы традиции мастеров передавались из поколения в поколение, и хотя бы о них знали, что они существуют. Это красивые, удивительные ремесла, свойственные Тульской земле».



История улиц в хитросплетениях резных наличников! На территории этнодвора «Тульский Левша» прошёл праздник новой выставочной интерактивной площадки «Плотницкая слобода». Гости познакомились с традиционными тульскими ремёслами и вдоволь развлеклись, проходя занимательные квесты.Каждый желающий смог слепить из бесформенного куска глины игрушку, создать обережную рамку, сделать деревянную куклу и даже попробовать себя в кузнечном деле. Но главными героями праздника стали наличники, которые были представлены на выставке с говорящим названием «На улице резной». Это 15 старинных подлинных и более 30 воссозданных наличников, не похожих друг на друга и одинаково прекрасных.Директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова рассказала: «Надо знать свою историю, сохранять свои традиции. Наше учреждение на этом и основывается. Нам очень хотелось бы, чтобы традиции мастеров передавались из поколения в поколение, и хотя бы о них знали, что они существуют. Это красивые, удивительные ремесла, свойственные Тульской земле».







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