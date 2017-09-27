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27.09.2017 09:13 У тульского поэта и журналиста Екатерины Картавцевой случилось «Весеннее обострение» Виктория Живейнова





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«Наш издерганный современник очень нуждается в терапии хорошим, литературным, талантливым, в первую очередь поэтическим словом, - считает Екатерина Картавцева. – В качестве терапии у меня произошло такое обострение, и я взялась за старое».



Почему за старое? Потому что среди всех выпущенных сборников был только один для взрослых, а остальные - для детей. Сыну Илье (сейчас он уже вырос) посвящались самые теплые строки, на карандаш брались и записывались придуманные им забавные детские выражения.



Другой сборник детских стихов вместе с развивающими заданиями - настоящая педагогическая справочная для родителей. Вообще, в стихах и для детей, и для взрослых много тепла и доброты. Екатерина Картавцева любит подмечать детали, которых мы зачастую не видим и не слышим: как снег кружится, как дворник метет дорогу, как скрипит троллейбус.



«Человек даже не живет, а летит мио всего, а получается, что летит даже мимо собственной жизни. Люди, в которых еще сохранилась способность внимательно вглядываться в окружающий мир во всех его проявлениях, должны этим делиться», - размышляет поэт и журналист.



Самые разные состояния природы и собственной души, переливы настроения - своего и других людей. Об этом - уже в следующем сборнике Екатерины Картавцевой.



Книга «Весеннее обострение» написана очень быстро, стихи собраны за два года. Идея родилась спонтанно, под наплывом чувств и эмоций. Думается, это найдет отклик у тех, кто любит настоящую поэзию.



В первую очередь я поэт, а потом уже журналист. Именно так говорит о себе Екатерина Картавцева. Стихи писала со школьной скамьи. И вот уже много лет освещает медицинскую тематику, сейчас - в газете «Тульские известия». Специализация сказалась и на названии поэтического сборника – «Весеннее обострение».«Наш издерганный современник очень нуждается в терапии хорошим, литературным, талантливым, в первую очередь поэтическим словом, - считает Екатерина Картавцева. – В качестве терапии у меня произошло такое обострение, и я взялась за старое».Почему за старое? Потому что среди всех выпущенных сборников был только один для взрослых, а остальные - для детей. Сыну Илье (сейчас он уже вырос) посвящались самые теплые строки, на карандаш брались и записывались придуманные им забавные детские выражения.Другой сборник детских стихов вместе с развивающими заданиями - настоящая педагогическая справочная для родителей. Вообще, в стихах и для детей, и для взрослых много тепла и доброты. Екатерина Картавцева любит подмечать детали, которых мы зачастую не видим и не слышим: как снег кружится, как дворник метет дорогу, как скрипит троллейбус.«Человек даже не живет, а летит мио всего, а получается, что летит даже мимо собственной жизни. Люди, в которых еще сохранилась способность внимательно вглядываться в окружающий мир во всех его проявлениях, должны этим делиться», - размышляет поэт и журналист.Самые разные состояния природы и собственной души, переливы настроения - своего и других людей. Об этом - уже в следующем сборнике Екатерины Картавцевой.Книга «Весеннее обострение» написана очень быстро, стихи собраны за два года. Идея родилась спонтанно, под наплывом чувств и эмоций. Думается, это найдет отклик у тех, кто любит настоящую поэзию.





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