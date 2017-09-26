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26.09.2017 19:19 В Туле молодые профессионалы вступили в борьбу за путёвки на национальный конкурс Кира Черьевская





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По словам директора Техникума технологий пищевых производств Ольги Макаровой, «ресторанный сервис у нас пять участников, кондитерское дело – пять, карвинг – пять участников из Тулы и Москвы, туризм – десять участников (это командные соревнования по парам). Наиболее широко представлена компетенция поварского дела – 11 участников».



Возможно, будущие шеф-повара лучших ресторанов Тулы сегодня старались как могли. У них было ровно четыре часа на приготовление винегрета с авторской подачей, котлет по-киевски с двумя гарнирами и открытого яблочного пирога, как понимаете, тоже необычного. И всё это под пристальным вниманием целой гвардии экспертов, среди которых - сертифицированные специалисты «World skills» из разных уголков страны.



Как рассказала эксперт Ксения Воздвиженская, «есть три группы экспертов, которые оценивают работы конкурсантов. Первая – объективный показатель работы и презентация. Например, чистая тарелка при подаче или грязная. Есть группа субъективных показателей: кулинарные навыки, навыки работы с ножом, работы с продуктом. Есть слепая дегустция».



Отметим, что в этом конкурсе существуют так называемые «чёрные ящики» с продуктами, которые станут основными компонентами будущих блюд. Творчество и фантазию приходится проявлять и будущим кондитерам. Сегодня они готовили шоколадные конфеты.



Компетенция «Карвинг» - единственная презентационная. Она не входит в национальный конкурс, хотя по карвингу проходят чемпионаты мира. Тула поддержала Москву в желании ввести эту компетенцию. Четыре наши девушки и столичный парень согласно заданию сегодня превращали арбузы, тыквы, огурцы в шедевры, которые должны украсить стол.



А вот участники номинации «Ресторанный сервис» сегодня демонстрировали умение правильно подготовить всё к обеду в ресторане, обслужить клиентов. Оценивалось даже умение идеально застелить скатерть. В номинации «Туризм» сегодня команды готовили пакетные туры, в последующие дни будут задания, связанные с развитием туризма в Тульской области.



В региональном чемпионате соревнуются 175 участников на пяти площадках. И все они - лучшие представители своих учебных заведений. А 24 компетенции охватывают практически все востребованные сегодня в нашем регионе профессии. В том числе и рабочие специальности.



Жаль, что камера не передаёт все запахи, которые заполняют Техникум технологий пищевых производств. Здесь в рамках Второго регионального чемпионата «World skills» проходят самые вкусные конкурсы.По словам директора Техникума технологий пищевых производств Ольги Макаровой, «ресторанный сервис у нас пять участников, кондитерское дело – пять, карвинг – пять участников из Тулы и Москвы, туризм – десять участников (это командные соревнования по парам). Наиболее широко представлена компетенция поварского дела – 11 участников».Возможно, будущие шеф-повара лучших ресторанов Тулы сегодня старались как могли. У них было ровно четыре часа на приготовление винегрета с авторской подачей, котлет по-киевски с двумя гарнирами и открытого яблочного пирога, как понимаете, тоже необычного. И всё это под пристальным вниманием целой гвардии экспертов, среди которых - сертифицированные специалисты «World skills» из разных уголков страны.Как рассказала эксперт Ксения Воздвиженская, «есть три группы экспертов, которые оценивают работы конкурсантов. Первая – объективный показатель работы и презентация. Например, чистая тарелка при подаче или грязная. Есть группа субъективных показателей: кулинарные навыки, навыки работы с ножом, работы с продуктом. Есть слепая дегустция».Отметим, что в этом конкурсе существуют так называемые «чёрные ящики» с продуктами, которые станут основными компонентами будущих блюд. Творчество и фантазию приходится проявлять и будущим кондитерам. Сегодня они готовили шоколадные конфеты.Компетенция «Карвинг» - единственная презентационная. Она не входит в национальный конкурс, хотя по карвингу проходят чемпионаты мира. Тула поддержала Москву в желании ввести эту компетенцию. Четыре наши девушки и столичный парень согласно заданию сегодня превращали арбузы, тыквы, огурцы в шедевры, которые должны украсить стол.А вот участники номинации «Ресторанный сервис» сегодня демонстрировали умение правильно подготовить всё к обеду в ресторане, обслужить клиентов. Оценивалось даже умение идеально застелить скатерть. В номинации «Туризм» сегодня команды готовили пакетные туры, в последующие дни будут задания, связанные с развитием туризма в Тульской области.В региональном чемпионате соревнуются 175 участников на пяти площадках. И все они - лучшие представители своих учебных заведений. А 24 компетенции охватывают практически все востребованные сегодня в нашем регионе профессии. В том числе и рабочие специальности.





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